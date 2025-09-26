Moto colide com poste de iluminação e deixa duas pessoas gravemente feridas

Uma motocicleta colidiu contra um poste de iluminação pública, em uma via de Ceilândia, no início da noite desta sexta-feira (26/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender a ocorrência.

No local, as equipes encontraram duas vítimas com ferimentos graves. Elas receberam os primeiros atendimentos e foram transportadas para uma unidade de saúde. Durante o socorro, a via precisou ser interditada para garantir a segurança da operação. O trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF.

O CBMDF informou que as causas do acidente ainda serão apuradas e destacou que não divulgará dados que permitam a identificação das vítimas, nem detalhes sobre o estado clínico delas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).