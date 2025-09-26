InícioCidades DF
Moto colide com poste de iluminação e deixa duas pessoas gravemente feridas

O CBMDF informou que a causa do acidente ainda é desconhecida; o trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF

CBMDF mobilizou duas viaturas para o socorro - (crédito: CBMDF)
Uma motocicleta colidiu contra um poste de iluminação pública, em uma via de Ceilândia, no início da noite desta sexta-feira (26/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender a ocorrência.

No local, as equipes encontraram duas vítimas com ferimentos graves. Elas receberam os primeiros atendimentos e foram transportadas para uma unidade de saúde. Durante o socorro, a via precisou ser interditada para garantir a segurança da operação. O trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF.

O CBMDF informou que as causas do acidente ainda serão apuradas e destacou que não divulgará dados que permitam a identificação das vítimas, nem detalhes sobre o estado clínico delas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 26/09/2025 20:15
