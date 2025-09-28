Com chegada das chuvas, motoristas devem dobrar cuidado no trânsito

A conhecida seca do Distrito Federal foi encerrada após 148 dias de estiagem. Além do frescor que as chuvas trazem, o período pede que os motoristas redobrem a atenção. Com o asfalto escorregadio e vidros embaçados, o número de acidentes de trânsito tende a aumentar.

O Comandante Edvã do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ressalta que os motoristas não devem esperar as chuvas para realizar revisões dos veículos. "É muito importante fazer uma revisão antecipadamente. Sem a devida revisão, pode colocar em risco a vida do condutor e de todas aquelas pessoas ao redor das vias", afirma.

A iluminação é um fator fundamental. "As pessoas têm que entender que o farol não é importante só para o motorista, também é importante para o pedestre ver um veículo. Assim como a luz de freio, que é indispensável para garantir a segurança para todos", diz.

Segundo o comandante, a Polícia Militar realizou diversas campanhas de conscientização para motoristas e motociclistas. "O condutor de moto rerpesenta a maior taxa de mortalidade no trânsito. Com eles, conversamos e ressaltamos a importância de trocar o pneu e de todo o dispositivo de iluminação do veículo", completa.

Prevenção

Com a chegada do período chuvoso, a movimentação nas oficinas e borracharias do DF aumenta. Ronaldo Lopes dos Santos, 45 anos, trabalha no ramo há mais de uma década e confirma o aumento no volume de clientes. "A enxurrada acaba levando todo tipo de sujeira para o meio da pista. Então, a quantidade de pneu furado também aumenta bastante", revela.

Do outro lado do balcão, os motoristas também relatam a preocupação. O gerente de contas Matheus Oliveira, 26, explica que não espera o problema aparecer para cuidar do carro. "A segurança tem que vir em primeiro lugar, ainda mais nesse período de chuva", pondera.



