Celulares do DF devem receber alerta de teste da Defesa Civil

A população do Centro Oeste faz parte, neste sábado (27/9), da etapa final de teste do programa Defesa Civil Alerta. Celulares do DF receberão alertas da Defesa Civil Nacional, a partir das 15h, em uma simulação do programa. A notificação aparece na tela do dispositivo e emite uma sirene, até nos aparelhos que estiverem no modo silencioso.

O Defesa Civil Alerta utiliza essa tecnologia para alertas de emergências para pessoas que estejam em localidades com risco de alagamentos, enxurradas, deslizamento de terras, vendavais, chuvas de granizo, entre outros. A etapa conclui a implantação nacional da ferramenta, que já passou pelos outros estados.

As notificações chegam a qualquer modelo Android ou iOS lançados a partir de 2020, desde que esteja em uma área com 4G ou 5G. As cidades notificadas são Brasília, Goiânia (GO), Itumbiara (GO), Formosa (GO), Cidade de Goiás (GO), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Corumbá (MS), Três Lagoas (MS), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Tangará da Serra (MT) e Rio Branco (MT).