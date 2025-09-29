InícioCidades DF
Violência doméstica

Homem é preso por descumprir medida protetiva 24 horas após ser solto

Suspeito já havia sido detido no dia anterior pelo mesmo crime, mas foi liberado pela Justiça com medidas cautelares. Caso ocorreu em Planaltina

Homem foi preso por descumprir medidas protetivas 24 horas após ser preso pelo mesmo crime - (crédito: Marcos Santos/USP imagens )
Um homem de 58 anos foi preso por descumprir medidas protetivas de urgência 24 horas após ser solto em uma audiência de custódia na qual havia recebido o benefício do monitoramento por tornozeleira eletrônica. O indivíduo já havia sido detido no dia anterior pelo mesmo crime, mas foi liberado pela Justiça com medidas cautelares. O caso ocorreu em Planaltina. 

A prisão ocorreu na noite desse domingo (28/9), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, o descumprimento da medida protetiva de urgência ocorreu quando o suspeito tentou se aproximar da ex-companheira, 53, que estava escondida na casa da filha.

Testemunhas disseram à polícia que algumas pessoas chegaram a conter o homem até a chegada das equipes de segurança, evitando que ele invadisse o imóvel. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e lesões no braço, decorrentes da contenção feita por moradores.

A equipe do 14º Batalhão conduziu o autor à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi lavrado novo flagrante na Lei Maria da Penha. A vítima não sofreu ferimentos.

