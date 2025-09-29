Homem é preso por descumprir medida protetiva 24 horas após ser solto

Homem foi preso por descumprir medidas protetivas 24 horas após ser preso pelo mesmo crime - (crédito: Marcos Santos/USP imagens )

Um homem de 58 anos foi preso por descumprir medidas protetivas de urgência 24 horas após ser solto em uma audiência de custódia na qual havia recebido o benefício do monitoramento por tornozeleira eletrônica. O indivíduo já havia sido detido no dia anterior pelo mesmo crime, mas foi liberado pela Justiça com medidas cautelares. O caso ocorreu em Planaltina.

A prisão ocorreu na noite desse domingo (28/9), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, o descumprimento da medida protetiva de urgência ocorreu quando o suspeito tentou se aproximar da ex-companheira, 53, que estava escondida na casa da filha.

Testemunhas disseram à polícia que algumas pessoas chegaram a conter o homem até a chegada das equipes de segurança, evitando que ele invadisse o imóvel. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e lesões no braço, decorrentes da contenção feita por moradores.

A equipe do 14º Batalhão conduziu o autor à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi lavrado novo flagrante na Lei Maria da Penha. A vítima não sofreu ferimentos.

