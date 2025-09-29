Mulher é presa após urinar em via pública e xingar delegado no DF

A noite de sábado (27/9) terminou em confusão na Praça dos Três Poderes. A consultora empresarial Anna Raphaella Lucena da Cunha Lima foi presa após urinar em via pública, desobedecer ordens policiais e xingar um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
Segundo a Polícia Militar, por volta das 21h40, Raphaella desceu de uma Land Rover Defender no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirou a roupa e urinou em plena rua. A cena chamou a atenção de militares do 6º Batalhão da PMDF, que se aproximaram do veículo.
No local, os agentes constataram que tanto a consultora quanto o motorista do automóvel de luxo apresentavam sinais de embriaguez. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Raphaella acompanhou o motorista e, na delegacia, desobedeceu ordens e xingou o delegado plantonista.
Diante da conduta, ela foi presa pelos crimes de desacato, desobediência e por entregar veículo a pessoa embriagada, já que o carro está em seu nome. O motorista foi autuado por dirigir alcoolizado.
A PCDF fixou fiança inicial de R$ 50 mil, que não foi paga. Em audiência de custódia, contudo, os valores foram reduzidos: R$ 13,3 mil para Raphaella e R$ 5 mil para o condutor.
Antecedente em fevereiro
Esta não foi a primeira prisão de Anna Raphaella neste ano. Em fevereiro, ela foi detida ao provocar um acidente de trânsito com a mesma Land Rover Defender. Na ocasião, a consultora dirigia sob efeito de álcool e colidiu contra um motociclista. Encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML), teve a embriaguez confirmada.
