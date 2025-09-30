Cavalo é atropelado na EPIA e precisa ser sacrificado

Um cavalo morreu após ser atropelado por um veículo na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). O impacto foi tão forte que o animal ficou caído no asfalto com ferimentos graves e precisou ser sacrificado.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o equino com múltiplas lesões nas patas e no focinho. A equipe prestou os primeiros socorros e acionou a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), órgão responsável pela fiscalização e proteção animal.

Após avaliação veterinária, foi constatado que o cavalo não tinha possibilidade de recuperação, e a equipe optou pela eutanásia. Em seguida, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada. Ainda não há informações sobre o veículo envolvido nem sobre as circunstâncias do atropelamento.