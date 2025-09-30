Morre arquiteto do DF que passou por transplante de 5 órgãos de uma só vez

Morreu, na manhã desta terça-feira (30/9), o arquiteto Luiz Henrique Perillo, aos 35 anos. Conhecido por compartilhar nas redes sociais o ativismo em torno da doação de órgãos, o brasiliense passou, há uma semana, por um transplante multivisceral, considerado o mais arriscado da medicina, por envolver a substituição de cinco órgãos de uma só vez.

Perillo, que aguardava há quatro anos na fila de transplantes, faleceu após complicações em uma cirurgia realizada em São Paulo. Ele lutava contra a trombofilia, doença responsável pela falência de seus órgãos. No último dia 23 de setembro, o arquiteto passou por uma intervenção que envolveu o transplante simultâneo de estômago, pâncreas, fígado, intestino e rim, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na cirurgia mais recente, Luiz sofreu um quadro de infecção. Mesmo os médicos pausando o processo para tratar a complicação, ele sofreu uma parada cardíaca. O falecimento foi comunicado pela família, hoje, por meio das redes sociais.

