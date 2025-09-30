InícioCidades DF
Aeroporto de Brasília tem voos cancelados após fechamento do Santos Dumont

Problema em pista do Rio de Janeiro, causado por vazamento de óleo, impactou operações em todo o país

Companhias como GOL e Latam foram as mais impactadas - (crédito: Reprodução Instagram @aeroportobsb )
O Aeroporto Internacional de Brasília registrou uma série de alterações na manhã desta terça-feira (30/9), após o fechamento do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que parou devido a um vazamento de óleo na pista. Ao Correio, a Inframerica, responsável pela administração do Aeroporto de Brasília, contabilizou, até as 13h30, dez voos cancelados na chegada e nove na partida com destino ou origem ao aeroporto carioca.

Além dos cancelamentos, passageiros enfrentaram atrasos e mudanças de rota. Companhias como GOL e Latam foram diretamente impactadas, já que operam rotineiramente o trecho Brasília–Santos Dumont. O transtorno começou durante a madrugada, quando um veículo de serviço derramou óleo em grande parte da pista carioca. Por segurança, a operação de pousos e decolagens foi suspensa, provocando ruídos nas operações de todo o país.

A previsão é de que os voos sejam readequados gradualmente, mas passageiros devem consultar as companhias aéreas para atualização sobre partidas e chegadas.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 30/09/2025 14:37
