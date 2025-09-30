Celina Leão detalha investimentos em tecnologia para qualificar o ensino

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou nesta terça-feira (30/9), em entrevista ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — os avanços tecnológicos implementados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para melhorar a educação. Além disso, ela também comentou sobre buscar soluções para reduzir custos das passagens nos transportes públicos para os usuários do Entorno.

Na área da educação, ela ressaltou que o GDF tem apostado em tecnologia para qualificar o ensino e reduzir desigualdades. “São R$ 180 milhões já investidos. Começamos a distribuição de notebooks com tecnologia robusta, internet de qualidade e inteligência artificial, realmente preparados para as necessidades atuais. São mais de 40 mil computadores. Também temos mais de 10 mil tablets inclusivos para pessoas com deficiência, com tecnologia embarcada”, detalhou.

Celina explicou ainda que a atualização tecnológica busca oferecer aos alunos da rede pública o mesmo nível de recursos disponíveis em escolas privadas. “O foco inicial foi o ensino médio, mas a ideia é que, até o ano que vem, toda a rede pública tenha o que há de melhor e mais moderno, tanto para alunos quanto para os profissionais de educação. Eles precisam dessa atualização. O desafio, não só do DF, mas de todo o país, é trazer para o público o que já existe no setor privado. Precisamos olhar mais para a tecnologia na educação”, completou.

Sobre o transporte público, a vice-governadora reforçou que o governo tem arcado com subsídios para evitar o aumento das tarifas. “É importante destacar que o GDF tem feito um grande sacrifício, primeiro, para não aumentar as passagens. Há um subsídio do Estado para isso, para não pesar mais no bolso do cidadão que usa o transporte público”, disse.

Ela explicou que o Distrito Federal aceitou participar de um consórcio com o governo de Goiás e o governo federal para dividir custos e reduzir o preço das passagens do Entorno. “Quando o governo de Goiás nos procurou para dividir essa responsabilidade, o governador Ibaneis atendeu de imediato, e aceitamos participar do consórcio. Agora, estamos aguardando o posicionamento do governo federal, porque hoje a decisão está nas mãos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ainda existe esse impasse em função da disposição do governo gederal em dividir essa conta”, completou.

Assista aqui:

