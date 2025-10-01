Fogo ameaça casas no Lago Norte e deixa moradores em estado de alerta

Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação do Núcleo Rural Jerivá, no Lago Norte, ontem (30/9). As chamas avançaram rapidamente em direção a áreas habitadas e provocou pânico entre os moradores do local que viram o fogo se alastrar para perto das moradias com rapidez. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e brigadistas florestais foram mobilizados para conter o incêndio e impedir que ele se espalhasse para o interior das propriedades.

Com medo do avanço das chamas, José de Jesus dos Santos, 57 anos, que mora sozinho em uma das áreas atingidas, abandonou a casa às pressas. "O fogo veio lá de cima e chegou até aqui. Eu tive que sair, porque não tinha como ficar lá dentro. Estava com muito fogo e muita fumaça. Meu medo era ficar só com a roupa do corpo, porque o resto está lá dentro", relatou ao Correio. Segundo ele, a região havia registrado um incêndio há cerca de cinco anos, mas de menor intensidade. "Não queimou assim como agora", disse.

Outra moradora, Rita Teixeira de Sousa, 50, também sentiu o impacto da situação. "Às 9h30, eu avistei a fumaça e depois foi só se alastrando e vindo em direção a minha casa. Fiquei desesperada e sem saber o que fazer", ressaltou. Sozinha em casa, no momento em que o fogo se aproximou, ela conta como reagiu. "Eu fiquei em pânico. Peguei o meu terço e fiquei rezando, pedindo a Deus que os bombeiros controlassem logo o fogo", enfatizou.











Ação

Segundo o major Valmir Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, seis equipes foram acionadas no combate. A corporação chegou ao local por volta das 10h30. Ele explicou que o vento forte, o relevo e os entulhos nos arredores das casas contribuíram para o rápido avanço do fogo em direção às residências. "Foram mobilizados dois caminhões de combate incêndio urbano para poder fazer essa ação. Nosso objetivo era preservar as residências ao redor", declarou. Não houve feridos.

No último balanço de incêndios divulgado pelo Corpo de Bombeiros, apenas na segunda-feira, foram contabilizadas 31 ocorrências, que totalizam 649 hectares queimados. Os números se referem apenas a chamamentos reais de incêndio em vegetação. Não são considerados os acionamentos para fogo em lixo, amontoados de madeira, entulhos, queimadas programadas ou outras situações semelhantes.

Os socorristas reforçam a importância da prevenção contra incêndios como não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda; evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos; não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas; caso esteja acampando, realizar fogueiras em locais permitidos e sempre apagar totalmente antes de sair; em propriedades rurais, manter aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções. Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

O tempo quente e seco segue sendo um dos principais agravantes para ocorrências como a registrada no Jerivá. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal enfrenta nesta semana níveis de umidade que podem chegar a 10% ou menos. Ontem, as temperaturas variaram entre 16°C e 34°C. A meteorologista Dayse Moraes explicou que a amplitude térmica é típica deste período. "De manhã, as temperaturas ficam mais baixas devido o resfriamento da atmosfera e do solo, e depois sobem rapidamente com o céu limpo e sem nuvens", disse.

As condições devem permanecer estáveis ao longo da semana, sem previsão de chuvas. Para prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco, a recomendação é manter boa hidratação, caprichar no protetor solar, deixar os ambientes arejados, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, adotar uma alimentação equilibrada e manter o calendário vacinal atualizado.



