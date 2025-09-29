InícioCidades DF
INCÊNDIO

Vídeo: casa pega fogo em área rural de São Sebastião

A residência estava vazia no momento da ocorrência e não deixou vítimas. Ainda não se sabe as causas do incêndio

Casa pega fogo em área rural de São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Casa pega fogo em área rural de São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma casa pegou fogo na área rural de São Sebastião, na DF-140. No momento da ocorrência, noite do último domingo (28/9), a residência estava vazia e o incêndio não deixou vítimas. Veja:

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram necessárias para controlar o incêndio, que foi extinto após três horas de atuação. A corporação informou que a casa tinha uma estrutura que misturava alvenaria e madeira, o que contribuiu para a intensidade do fogo. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As perícias do CBMDF e da Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. O caseiro do local ficou responsável pela guarda após o atendimento da ocorrência.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 29/09/2025 15:31
x