Vini D'Itália — Salão do Vinho Italiano no Brasil chega a 6ª edição

No calendário de eventos de Brasília desde 2018, o Vini D'Itália — Salão do Vinho Italiano no Brasil, promovido pela Embaixada da Itália, retorna para sua 6ª edição, em 7 de outubro. Este ano, o evento será realizado sob a liderança do embaixador Alessandro Cortese, com curadoria da crítica enogastronômica Sueli Maestri, idealizadora do projeto. O evento integra a Semana da Cozinha Italiana no Mundo, uma iniciativa global promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália.

Convidado desta terça-feira (30/9) do Podcast do Correio, Cortese falou aos jornalistas Marcelo Agner e Sibele Negromonte sobre o mercado dos vinhos italianos e sobre a boa relação entre a Itália e o Brasil. De acordo com ele, a ideia do Vini D'Itália é apresentar ao público brasileiro a variedade de vinhos italianos disponíveis no mercado. "O Brasil é um terreno muito fértil para a propagação da cultura do consumo de vinhos. Há muito potencial", afirmou o embaixador.

Ele comentou que a imigração italiana ao país, principalmente entre 1870 e 1920, contribuiu para esse cenário. "Há uma presença enorme de ítalo-descendentes. Estamos falando de 42 milhões de pessoas que possuem a cultura do vinho. Há uma faixa da população na qual o vinho tem muita potencialidade", ressaltou.

Apesar potencial, Cortese apontou uma barreira para o aumento do consumo. "O custo é muito alto. Trata-se de um produto refinado, que exige muito trabalho. Por isso, no supermercado, o vinho importado é muito caro. Mas temos algumas janelas de oportunidades", acrescentou.

Uma delas, de acordo com o embaixador, é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, validado no mês passado, que prevê a redução ou eliminação de tarifas de importação para diversos produtos, inclusive, o vinho "Isso possibilita ao consumidor brasilerio comprar produtos europeus de alta qualidade, como vinhos e queijos, a um preço mais acessível", afirmou.

Cortese também destacou a riqueza cultural da produção de vinhos na Itália. "A produção é muito baseada em pequenas e médias propriedades agrícolas. Isso é uma grande riqueza, porque é o segredo da enorme variedade de vinhos italianos. Cada um faz o vinho com o seu sistema e com sua experiência de séculos", explicou. Ele lembrou que a produção da Itália, ao ano, está na casa dos 4,3 bilhões de litros de vinho.

Outro assunto abordado durante o programa foi a dieta mediterrânea — focada em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, grãos e sementes, e na restrição do consumo de ultraprocessados. Para o embaixador da Itália, o acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul pode contribuir para o uso do vinho nesse modo de vida. "Essa dieta é considerada muito saudável, não foi criada na Itália, mas como o vinho faz parte da dieta, também ajuda nas nossas vendas", ressaltou.

Paixão compartilhada

Além do vinho e da boa comida, Brasil e Itália também compartilham o amor pelo futebol. Por isso, segundo Alessandro Cortese, haverá um evento beneficente no Rio de Janeiro, em 10 de outubro, no Maracanã. "A Partida do Coração é um evento para os meninos do Rio de Janeiro que vai reunir grandes nomes do futebol do Brasil e da Itália", disse o embaixador, acrescentando que entre os nomes já confirmados estão Zico, Romário, Baggio e Materazzi.

Cortese falou sobre seu compatriota Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira. "Tenho certeza de que o pragmatismo do Ancelotti irá ajudar muito o time do Brasil. Ele é conhecido por ter uma ótima comunicação com os jogadores, e acredito que isso fará o time crescer", finalizou.

Serviço

Vini d’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil – 6ª Edição

Data: 7 de outubro de 2025, das 18h45 às 23h

Local: Embaixada da Itália no Brasil — SES — Quadra 807 — Lote 30, St. de Embaixadas Sul SES 807 — Asa Sul, Brasília

Entrada: apenas mediante convite, para público especializado do setor

