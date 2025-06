Valesca Popozuda é conhecida por diversos sucessos no funk - (crédito: Reprodução/Instagram)





Valesca Popozuda, que é conhecida por diversos sucessos no funk, costuma ser bastante discreta com relação a vida amorosa. A cantora, que é bissexual assumida, fez revelações em torno do assunto.

Em entrevista à revista Quem, a artista admitiu que vive idas e vindas nos aplicativos de relacionamento. "Eu tenho, mas agora eu estou sem. Eu entro um tempo, saio, entro um tempo, saio, mas tô por lá", disse a intérprete do hit Beijinho no Ombro.

Segundo Valesca Popozuda, ela começa a conversa no Instagram antes de levar o papo para o WhatsApp, e conversa muito antes de ir para o primeiro encontro. "O mundo hoje… Várias surpresinhas", refletiu.

"Tá difícil"

Sem papas na língua, a artista apontou que o respeito e parceria são coisas que busca em um homem, mas confidencia: "Tá difícil, né? Mas, acima de tudo, que ele tivesse respeito pelo nosso relacionamento. E chegasse junto, fosse um parceiro fod*", pontuou.

O post Valesca Popozuda revela uso excessivo de apps de relacionamento: "Tá difícil" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

