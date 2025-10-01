Vídeo: Influenciador faz manobra perigosa no Túnel Rei Pelé e é multado

Influenciador faz manobra perigosa no Túnel Rei Pelé e é multado pelo Detran - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Um influenciador foi multado em R$ 2.9234,70 após andar apoiado somente em duas rodas de um Chevette no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A filmagem foi feita na madrugada de terça-feira (30/9) com apoio de uma equipe que, em outros veículos, registrava a cena perigosa de diferentes ângulos. Veja:







Conhecido nas redes sociais pelos carros modificados e manobras perigosas, o homem acumula mais de 200 mil seguidores. O vídeo, publicado por ele em seu perfil nas redes sociais, tem mais de 700 mil visualizações e 31,7 mil curtidas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A multa foi aplicada na madrugada de terça-feira (30/9) como ato de promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão. A infração é considerada gravíssima, prevista no Artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e tem penalidades severas como multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.