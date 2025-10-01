DF Legal recomenda demolição de Torre Palace Hotel

Após 12 anos de abandono, o destino do Torre Palace Hotel começa a ser traçado. A Secretaria DF Legal recomendou a demolição do edifício no dia 10 de setembro. Agora, a solicitação está na Procuradoria-Geral do DF.

Segundo a Secretaria DF Legal, o hotel está em péssimas condições, com sinais de infiltração na estrutura, desplacamento de revestimento, além de vários elementos da fachada que já caíram.

A falta de manutenção do edifício também apresenta um risco para a população próxima ao local. "A inobservância de princípios e regras estabelecidas em lei, pelo particular, no presente caso, gera o acúmulo de resíduos de qualquer natureza e situações que permitem o acúmulo de água que vem contribuindo para a proliferação de focos ou vetores da dengue, aumentando assim o risco de problemas de saúde pública", informou a pasta.

Sobre a possibilidade de colapso, o recente Relatório de Vistoria de Edificação aponta que as desconformidades apontadas na vistoria colocam em risco a vida de quem transita pela área.

A demolição não tem data prevista, pois depende de decisão judicial. Além disso, a DF Legal afirmou que não possui meios de demolir a edificação em questão, por se tratar de um edifício de múltiplos pavimentos com elevada altura e volume.