Secretária da Mulher abre Outubro Rosa com apelo à prevenção e ao cuidado

A secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, participou da terceira edição do CB.Debate — “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, que marcou a abertura da programação do Outubro Rosa nesta quarta-feira (1º/10). O mês é dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Em seu discurso, Giselle ressaltou a importância de promover a prevenção em todas as áreas da vida da mulher. “Precisamos viver em um mundo que foque na prevenção. Nosso trabalho, na Secretaria da Mulher, enfatiza tanto a prevenção à violência de gênero quanto a prevenção de doenças”, afirmou.

A secretária destacou ainda que o autocuidado deve ser permanente, mas ganha reforço durante o Outubro Rosa. “A prevenção é o melhor caminho, porque nos permite identificar qualquer tipo de doença logo no início. Neste mês, o foco está no câncer de mama, e abrimos este evento com chave de ouro para alcançar as mulheres e lembrá-las da importância de buscar a prevenção e cuidar de si. A Secretaria da Mulher atua de janeiro a janeiro, mas em outubro intensificamos essa pauta de saúde”, enfatizou.

“A informação ela salva a mulher e leva até ela os meios com ela consegue fazer o autoexame e perceber os sinais. Além de sermos um estado que consegue levar acesso à saúde”, finalizou Giselle.

Debate

O Outubro Rosa é mais do que um símbolo: é um chamado à ação. O movimento promove a conscientização sobre o câncer de mama, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado integral com a saúde da mulher.

No Brasil, o caminho entre diagnóstico e tratamento ainda apresenta desafios, como a demora na detecção da doença, o difícil acesso a serviços de saúde e a falta de apoio emocional às pacientes — especialmente em regiões mais vulneráveis.

Para ampliar essa discussão essencial, o Correio Braziliense realizou a 3ª edição do evento “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, um encontro que propõe reflexões e soluções para fortalecer um sistema de saúde mais articulado, inclusivo e humanizado.