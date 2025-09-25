Brasília é a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, mas a 18ª nacional

Governo eletrônico e os projetos de dados abertos colocam Brasília na frente das 467 cidades do Centro-Oeste, região marcada pela força do agronegócio - (crédito: Whisk/Ilustração feita pelo Google IA baseada no artigo)

Brasília garante a primeira posição no Centro-Oeste de cidade mais inteligente, no novo ranking Connected Smart Cities (CSC) 2025, mas a performance no cenário nacional não é das mais expressivas: a capital federal aparece apenas no 18º lugar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A liderança regional é explicada por iniciativas voltadas à transformação digital, como as políticas de governo eletrônico e os projetos de dados abertos. Esses fatores colocam Brasília à frente das demais cidades do Centro-Oeste, que reúne 467 municípios e concentra pouco mais de 8% da população brasileira.

O estudo ressalta, contudo, que o vetor central de desenvolvimento econômico da região segue sendo o agronegócio, responsável por grande parte da geração de riqueza. O setor, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia, também traz desafios ligados à sustentabilidade e ao manejo ambiental — questões cada vez mais relevantes no debate sobre cidades inteligentes.

Leia também: Emater lança projeto que transforma fazendas em destinos turísticos

O ranking do Centro-Oeste apresenta Goiânia em segundo. Na sequência, estão Campo Grande, Lucas do Rio Verde (MT), Cuiabá, Ponta Porã (MS), Tangará da Serra (MT), Três Lagoas (MS), Rio Verde (GO) e Dourados (MS).

Força capixaba

Vitória aparece em primeiro lugar no país no ranking elaborado pela Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a SPin — Soluções Públicas Inteligentes e a Scipopulis. Em segundo, está Florianópolis, seguido por Niterói (RJ), São Paulo, Curitiba, Recife, Barueri (SP), Santos (SP), Salvador e Rio de Janeiro.

Base de dados

Para definir as 100 cidades brasileiras mais inteligentes, o ranking Connected Smart Cities considera 75 indicadores divididos em 13 áreas temáticas, como economia e finanças, meio ambiente e mudanças climáticas, habitação e planejamento urbano, mobilidade urbana, energia e educação, entre outros. Pela primeira vez, o estudo considerou todos os mais de cinco mil municípios brasileiros.

Eixos temáticos

Em Economia e finanças, quem lidera é Niterói (RJ). Na educação, o destaque é Santana de Parnaíba (SP). No eixo de Habitação e planejamento urbano, a liderança fica com Angra dos Reis (RJ). Em Inovação e empreendedorismo, a ponta nacional é de Florianópolis, um polo tecnológico e hub de startups, papel que lhe rendeu o apelido de "Ilha do Silício". Na área de População e condições sociais, Salvador fica em primeiro lugar. No campo de resíduos sólidos, esgoto e água, Curitiba figura como cidade-modelo em sustentabilidade. Por fim, Barretos (SP) é exemplo no eixo que engloba Saúde, agricultura local/urbana e segurança alimentar.

Insegurança na 402/403 Norte

Há uma sensação de insegurança entre os moradores da 402 e 403 Norte. O aumento da população em situação de rua, com muitos cães soltos, e seguidas ocorrências policiais acenderam o sinal de alerta. Na noite de terça, a Polícia Militar foi acionada para evitar uma confusão no hipermercado da comercial das quadras entre clientes e moradores de rua.

Leia também: Falta de confiança é a principal barreira para serviços digitais de saúde

Ontem pela manhã, após uma tentativa de agressão no estacionamento da comercial a entregadores de aplicativo, um homem discutiu com o porteiro de um dos blocos e depredou a vidraça de um dos condomínios da 403 Norte. No comércio da mesma quadra, o dono de um restaurante registrou três tentativas de furto nos últimos 40 dias.

A PM tem intensificado o policiamento ostensivo na região, com patrulhas estacionadas nos balões das comerciais, e um relacionamento mais próximo de moradores, por meio de grupos de WhatsApp. Síndicos pretendem discutir a sensação de insegurança na próxima reunião do Conselho Comunitário de Segurança.

A vez da Ceasa

Cerca de 600 mil pessoas passam mensalmente pela Ceasa (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Ceasa deve receber um investimento de R$ 20 milhões no ano que vem para obras de infraestrutura. A ideia do Palácio do Buriti é trocar o asfalto, arrumar calçadas, iluminação, telhado e o piso de pedra. Cerca de 600 mil pessoas circulam pelo local todos os meses. Atualmente, R$ 3,3 milhões estão sendo aplicados na troca do telhado, piso e forro da cobertura de alguns blocos.

Oncologia em Goiânia

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) (foto: Divulgação)

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) será inaugurado, hoje, em Goiânia. Com um investimento que supera R$ 255 milhões, trata-se do primeiro hospital estadual inteiramente dedicado ao tratamento do câncer, com capacidade de realizar 1,5 mil atendimentos por mês, entre pronto-socorro, consultas médicas e sessões de quimioterapia. "Nós vamos salvar vidas de crianças que não têm onde ser tratadas. É o maior projeto do nosso governo. Não tem nenhum hospital privado no país que dá as mesmas condições de atendimento e procedimentos que estamos dando às crianças, via SUS. Isso é inédito", afirmou o governador Ronaldo Caiado. O Cora segue os padrões do Hospital de Amor de Barretos (SP), referência internacional em oncologia.

Vagas abertas

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com mais de 10 mil vagas de emprego abertas em todo o país, entre posições temporárias e permanentes. No Distrito Federal, são cinco oportunidades: quatro no Recanto das Emas e uma em Santa Maria. As vagas no Distrito Federal são voltadas, principalmente, para operações logísticas e de transporte. Os salários variam de R$ 1.740 a R$ 3.550, dependendo da função.

Foz do Iguaçu-Brasília

A Motiva Aeroportos, que opera o terminal paranaense, estima a oferta de 24.120 assentos, entre ida e volta, até o fim do ano (foto: Kiko Sierich/Divulgação)

A partir de 26 de outubro, o Aeroporto de Foz do Iguaçu terá voos diários para Brasília, operados pela Latam. Serão sete voos por semana, ou seja, um por dia. A venda de passagens já começou, com horário de partida às 17h15 no sentido Foz-Brasília e de 8h25 no retorno. A Motiva Aeroportos, que opera o terminal paranaense, estima a oferta de 24.120 assentos, entre ida e volta, até o fim do ano, apenas nessa operação.

0,57%

É a previsão feita pelo Banco Daycoval para a inflação de setembro, puxada pela alta da energia elétrica. O índice do IPCA-15 será divulgado hoje pelo IBGE. Mês passado, o indicador ficou negativo em -0,14%, sendo que no Distrito Federal, a deflação se mostrou ainda maior: -0,29%.

