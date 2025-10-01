InícioCidades DF
PRISÃO

Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga

Ex-líder de jovens de igreja é preso após atrair adolescentes com videogame para cometer abusos sexuais; crimes vinham ocorrendo desde 2019

Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga - (crédito: Material cedido ao Correio )
Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga - (crédito: Material cedido ao Correio )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu, na tarde desta quarta-feira (1º/9), um homem de 30 anos, em sua residência, em um condomínio de Taguatinga. Ele é investigado pela prática de estupro de vulnerável e outros crimes sexuais graves contra adolescentes e crianças.

A operação foi batizada de "Game Over", em alusão à estratégia utilizada pelo suspeito para atrair e conquistar a confiança das vítimas: ele as chamava para sua casa, sob o pretexto de jogarem videogame. 

Investigação 

As investigações começaram em julho deste ano, quando a mãe de um adolescente de 13 anos descobriu conversas de texto de cunho sexual entre o filho e o autor, indicando um relacionamento impróprio. Chocando ainda mais a família, o irmão da vítima, de 20 anos, revelou ter sido vítima de atos libidinosos praticados pelo autor quando tinha entre 14 e 15 anos de idade.

O autor era amigo da família e gozava da confiança da mãe das vítimas, por ser líder de jovens na igreja que frequentavam. A 15ª DP reuniu provas da prática criminosa que, de acordo com as investigações, vinham ocorrendo desde, pelo menos, 2019. Entre os elementos que embasaram o pedido de prisão estão prints de conversas em aplicativos e depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Confissão 

Após a formalização da prisão, o autor foi interrogado e confessou ter praticado atos libidinosos com a vítima de 13 anos. O suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável; tentativa de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

As penas máximas somadas para os crimes imputados podem atingir 29 anos de prisão. Após o interrogatório, o preso foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

Saiba Mais



Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Mariana Saraiva e Darcianne Diogo
postado em 01/10/2025 20:26
x