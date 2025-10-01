Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu, na tarde desta quarta-feira (1º/9), um homem de 30 anos, em sua residência, em um condomínio de Taguatinga. Ele é investigado pela prática de estupro de vulnerável e outros crimes sexuais graves contra adolescentes e crianças.

A operação foi batizada de "Game Over", em alusão à estratégia utilizada pelo suspeito para atrair e conquistar a confiança das vítimas: ele as chamava para sua casa, sob o pretexto de jogarem videogame.

Investigação

As investigações começaram em julho deste ano, quando a mãe de um adolescente de 13 anos descobriu conversas de texto de cunho sexual entre o filho e o autor, indicando um relacionamento impróprio. Chocando ainda mais a família, o irmão da vítima, de 20 anos, revelou ter sido vítima de atos libidinosos praticados pelo autor quando tinha entre 14 e 15 anos de idade.

O autor era amigo da família e gozava da confiança da mãe das vítimas, por ser líder de jovens na igreja que frequentavam. A 15ª DP reuniu provas da prática criminosa que, de acordo com as investigações, vinham ocorrendo desde, pelo menos, 2019. Entre os elementos que embasaram o pedido de prisão estão prints de conversas em aplicativos e depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Confissão

Após a formalização da prisão, o autor foi interrogado e confessou ter praticado atos libidinosos com a vítima de 13 anos. O suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável; tentativa de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

As penas máximas somadas para os crimes imputados podem atingir 29 anos de prisão. Após o interrogatório, o preso foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

