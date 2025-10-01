InícioCidades DF
FISCALIZAÇÃO

Após seis mortes em incêndio, Vigilância vai fiscalizar clínicas terapêuticas no DF

Medida foi tomada após denúncias recentes contra condições de funcionamento do setor. Em agosto, seis pessoas morreram após uma unidade terapêutica pegar fogo no Paranoá

A ação será constituída por representantes do Ministério Público, conselhos profissionais e órgãos de fiscalização - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde)
A partir de outubro, a Vigilância Sanitária do Distrito Federal começará a fiscalizar as condições de funcionamento de comunidades terapêuticas que atuam na capital. Inicialmente, foram identificadas 152 unidades em atividade que passarão pela fiscalização.

A medida foi tomada após os dois recentes casos envolvendo a comunidade terapêutica Liberte-se. Na unidade do Paranoá, 6 pessoas morreram após um incêndio ocorrido em 31 de agosto deste ano e, em 16 de setembro, três dirigentes de uma das clínicas, no Lago Oeste — que não tinha licença de funcionamento desde agosto de 2024 — foram presos. O estabelecimento foi acusado de maus-tratos, trabalho forçado, agressões físicas e tortura.

Para a operação, equipes da Vigilância Sanitária aplicarão um roteiro de inspeção elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a partir das normas que regem a atividade e será adaptado às regras distritais.

O órgão da Secretaria de Saúde (SES-DF) designou uma equipe específica para a auditoria sanitária em estabelecimentos que declaram atuar na atividade de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

A ação será constituída por representantes do Ministério Público, conselhos profissionais e órgãos de fiscalização. As entidades vão realizar inspeções, coletar evidências e recomendar medidas judiciais, se necessário. O grupo também deverá elaborar um plano de ação com políticas públicas integradas e mecanismos de apoio às famílias afetadas pelas práticas abusivas.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 01/10/2025 16:16
