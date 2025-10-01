InícioCidades DF
HOMICÍDIO

Homem com capuz mata morador na frente de casa, em Santa Maria

A vítima de 24 anos estava na porta de casa quando foi atiginda pelos disparos, segundo testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas o homem morreu no local

Homem é morto a tiros na porta de casa em Santa Maria - (crédito: Reprodução Redes Sociais/Coisas do Gama)

Um homem de 24 foi atacado a tiros por uma pessoa na QR 214, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com relatos de testemunhas, um suspeito usando capuz se aproximou e efetuou os disparos contra a vítima, que estava na porta de casa, na noite de terça-feira (30/9).

A área foi preservada para a perícia da Polícia Civil. O plano de enfrentamento a homicídios da Polícia Militar foi acionado com a intensificação do patrulhamento na região. Até a publicação desta matéria, o autor não havia sido localizado. 

postado em 01/10/2025 16:05 / atualizado em 01/10/2025 16:18
