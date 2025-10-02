Após internação de Hungria, especialistas alertam sobre bebidas adulteradas

Após a internação do rapper Hungria por possível intoxicação por bebida adulterada no Distrito Federal, o Correio ouviu especialistas para explicar os riscos e cuidados necessários. Hungria, foi internado no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2/10) com suspeita de ter ingerido álcool contaminado. De acordo com boletim médico obtido pela reportagem, o artista apresentou sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

O gastroenterologista e preceptor do Programa de Residência Médica do Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB), Dr. Vinícius Machado, destacou que a produção clandestina é a principal fonte de perigo.

Leia também: Hungria é internado após suspeita de ter ingerido bebida adulterada

“Bebidas adulteradas, por serem feitas sem regulamentação ou controle, trazem múltiplos riscos à saúde. O principal deles é a adição de substâncias tóxicas visando reduzir o custo de produção. O metanol é o produto mais comum e o responsável pelos casos graves recentes. Além disso, essas bebidas são preparadas em galpões clandestinos, sob condições higiênicas precárias, podendo conter múltiplas impurezas e agentes infecciosos”.

Segundo ele, os sintomas aparecem entre 6 e 24 horas após a ingestão. “Após o consumo, surgem náuseas, vômitos, dor de cabeça, tontura, dor abdominal, visão turva e, em casos mais graves, confusão mental, convulsões e até morte. Cerca de 10% dos casos apresentam inflamação no nervo óptico, com prejuízo da visão”, alertou.

Leia também: Especialistas alertam para os riscos de consumir bebidas adulteradas

O médico reforça que a procura por atendimento imediato deve ser imediata. “Tão logo haja suspeita de ingestão, deve-se procurar um serviço de emergência e informar ao médico sobre a possível intoxicação. Quanto maior a demora, maior o risco de sequelas irreversíveis e de morte. Nos casos graves, pode haver perda permanente da visão e danos neurológicos”.

A oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos, Hanna Flávia Gomes, ressalta que a intoxicação por metanol é também uma urgência oftalmológica.

“A ingestão de bebidas adulteradas com metanol, além de afetar os olhos, pode ser fatal se não tratada rapidamente. Mesmo com tratamento, muitos pacientes ficam com sequelas visuais permanentes. Neuropatia óptica por metanol tem risco de cegueira irreversível e até de morte. O atendimento rápido salva vidas e preserva a visão”, afirmou.

Enquanto Hungria segue internado em observação, o caso liga um alerta à população sobre a fiscalização e o consumo consciente para evitar novas tragédias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Morre José Oscar Pelucio, advogado e militante em defesa da democracia

Morre José Oscar Pelucio, advogado e militante em defesa da democracia Cidades DF Asessoria de Hungria confirma supeita de intoxicação por metanol; veja boletim

Asessoria de Hungria confirma supeita de intoxicação por metanol; veja boletim Cidades DF Três suspeitos de integrar organização criminosa que lavou R$ 14 milhões são presos

Três suspeitos de integrar organização criminosa que lavou R$ 14 milhões são presos Cidades DF Hungria é internado após suspeita de ter ingerido bebida adulterada

Hungria é internado após suspeita de ter ingerido bebida adulterada Cidades DF Novo Centro de Distribuição da Amazon é inaugurado no DF

Novo Centro de Distribuição da Amazon é inaugurado no DF Cidades DF Comunidades terapêuticas do DF são alvo de força-tarefa emergencial