Operação apreende arma de fogo e drogas em Sobradinho; um homem é preso

Suspeito estava armado e transportava diversas porções de drogas, além de equipamentos usados no tráfico

Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico em Nova Colina - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas durante uma operação realizada em Nova Colina, região de Sobradinho. Com o suspeito, os Policiais Civis (PCDF) apreenderam uma pistola Taurus PT .380 com 18 munições intactas, além de oito peças de skank, porções de dry, haxixe e cocaína. Também foram recolhidos um veículo, uma balança de precisão, dois rolos de insulfilme usados para embalar drogas, duas máquinas de cartão e um celular.

A ação foi conduzida na noite desta quarta-feira (1º/10) pelo Grupo Tático Operacional de Sobradinho (GTOP 33), em conjunto com a Seção de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia (SRD/35ª DP). A operação contou com o apoio aéreo do Águia 33 e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) para as buscas.

O criminoso e todo o material apreendido foram levados para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 02/10/2025 09:16
