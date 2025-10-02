Operação apreende arma de fogo e drogas em Sobradinho; um homem é preso

Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico em Nova Colina - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas durante uma operação realizada em Nova Colina, região de Sobradinho. Com o suspeito, os Policiais Civis (PCDF) apreenderam uma pistola Taurus PT .380 com 18 munições intactas, além de oito peças de skank, porções de dry, haxixe e cocaína. Também foram recolhidos um veículo, uma balança de precisão, dois rolos de insulfilme usados para embalar drogas, duas máquinas de cartão e um celular.

A ação foi conduzida na noite desta quarta-feira (1º/10) pelo Grupo Tático Operacional de Sobradinho (GTOP 33), em conjunto com a Seção de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia (SRD/35ª DP). A operação contou com o apoio aéreo do Águia 33 e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) para as buscas.

O criminoso e todo o material apreendido foram levados para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.