Festival Curicaca terá arte de Leopoldo Nóbrega e mulheres da Estrutural

Com diversas cores e cerca de 100 partes, a mandala em formato de flor será exposta no Festival Curicaca - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Às vésperas do Festival Curicaca, em Brasília, e da COP30, em Belém, o artista plástico Leopoldo Nóbrega, famoso pelas esculturas do bloco de Carnaval Galo da Madrugada de Recife, compartilhou seus conhecimentos com o Instituto Mulheres Criativas, da Estrutural. Segundo o próprio artista, "a experiência de cocriação artística representa o empoderamento feminino e a força da reinvenção com materiais reciclados". Este projeto é uma iniciativa coletiva do Instituto Mulheres Criativas, Insituto Leopoldo Rodrigues com o projeto Elas no Poder.

A construção cooperativa da mandala em formato de flor inspirada no Cerrado, terá, ao todo, dois dias de produção. A previsão para o término da montagem da escultura com 100 partes é hoje. A obra é construída com materiais como lonas e CDs que seriam descartados. Leopoldo explica o que motivou a escolha do material. "Estamos replicando a experiência do Galo da Madrugada, onde fazemos esculturas gigantes com materiais descartados. Estamos ressignificando esse descarte para promover empoderamento e visibilidade para essas mulheres", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A obra integra as ações da COP30 e será exposta nesta terça e quarta-feira no Festival Curicaca, em Brasília. Para Rodrigues, essa é uma oportunidade única para levar a força feminina do DF para o mundo. "São diversas linguagens em prol de um único objetivo: o empoderamento feminino. Mostrar o trabalho das mulheres para outros locais, para inspirar. É uma honra fazer parte desse momento", acrescentou.

A presidente do Instituo Mulheres Criativas, Luciene Alves dos Santos, criou o projeto em 2017 para acolher e capacitar profissionalmente vítimas de violência doméstica. No espaço, cursos de artesanato e culinária são oferecidos para moradoras da região. Luciene define como uma tentativa de amenizar o sofrimento e oferecer um futuro digno. "A gente oferta qualificação profissional e capacitação para essas mulheres, por meio de artesanatos, confecção de pães, biscoitos, bolos e doces como fonte de renda. Ao final da capacitação, elas recebem um certificado e muitas conseguem trabalho depois", disse.

Leia também: Primeiro Encontro Bonsai de Brasília reúne expositores do Distrito Federal















Sobre a cooperação com Leopoldo Rodrigues, a presidente do Instituo afirma que é um momento enriquecedor para todas as participantes. "Ele traz uma nova oportunidade de expandir a nossa atuação, abrangendo novas técnicas e aperfeiçoando o nosso trabalho", comentou. "Nos sentimos valorizadas de termos sido escolhidas entre tantos institutos e ONGs no Distrito Federal", acrescentou.

Com as mãos sujas de tintas e um sorriso no rosto, Luciene relatou a felicidade de participar de grandes eventos como a COP30. "O sentimento é de gratidão. Esperamos fortalecer esse trabalho. É mais um passo de grandiosidade que o Instituto alcança ao estar num espaço tão legal como esse", comemorou.

Ela também agradece o apoio que seu instituo recebeu. "Apenas como instituto, nós não teríamos como ir sozinhas. Quando damos as mãos e temos apoios de um grande artista como o Leopoldo e de outras iniciativas, é uma grande realização nossa", finalizou.



