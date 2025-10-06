InícioCidades DF
Festival Curicaca terá arte de Leopoldo Nóbrega e mulheres da Estrutural

Leopoldo Nóbrega, famoso pelas esculturas do Galo da Madrugada de Recife, compartilhou seus conhecimentos na produção com material reciclado no Instituto Mulheres Criativas, na Estrutural

Com diversas cores e cerca de 100 partes, a mandala em formato de flor será exposta no Festival Curicaca - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Às vésperas do Festival Curicaca, em Brasília, e da COP30, em Belém, o artista plástico Leopoldo Nóbrega, famoso pelas esculturas do bloco de Carnaval Galo da Madrugada de Recife, compartilhou seus conhecimentos com o Instituto Mulheres Criativas, da Estrutural. Segundo o próprio artista, "a experiência de cocriação artística representa o empoderamento feminino e a força da reinvenção com materiais reciclados". Este projeto é uma iniciativa coletiva do Instituto Mulheres Criativas, Insituto Leopoldo Rodrigues com o projeto Elas no Poder.

A construção cooperativa da mandala em formato de flor inspirada no Cerrado, terá, ao todo, dois dias de produção. A previsão para o término da montagem da escultura com 100 partes é hoje. A obra é construída com materiais como lonas e CDs que seriam descartados. Leopoldo explica o que motivou a escolha do material. "Estamos replicando a experiência do Galo da Madrugada, onde fazemos esculturas gigantes com materiais descartados. Estamos ressignificando esse descarte para promover empoderamento e visibilidade para essas mulheres", disse. 

A obra integra as ações da COP30 e será exposta nesta terça e quarta-feira no Festival Curicaca, em Brasília. Para Rodrigues, essa é uma oportunidade única para levar a força feminina do DF para o mundo. "São diversas linguagens em prol de um único objetivo: o empoderamento feminino. Mostrar o trabalho das mulheres para outros locais, para inspirar. É uma honra fazer parte desse momento", acrescentou.

A presidente do Instituo Mulheres Criativas, Luciene Alves dos Santos, criou o projeto em 2017 para acolher e capacitar profissionalmente vítimas de violência doméstica. No espaço, cursos de artesanato e culinária são oferecidos para moradoras da região. Luciene define como uma tentativa de amenizar o sofrimento e oferecer um futuro digno. "A gente oferta qualificação profissional e capacitação para essas mulheres, por meio de artesanatos, confecção de pães, biscoitos, bolos e doces como fonte de renda. Ao final da capacitação, elas recebem um certificado e muitas conseguem trabalho depois", disse.

 

Sobre a cooperação com Leopoldo Rodrigues, a presidente do Instituo afirma que é um momento enriquecedor para todas as participantes. "Ele traz uma nova oportunidade de expandir a nossa atuação, abrangendo novas técnicas e aperfeiçoando o nosso trabalho", comentou. "Nos sentimos valorizadas de termos sido escolhidas entre tantos institutos e ONGs no Distrito Federal", acrescentou. 

Com as mãos sujas de tintas e um sorriso no rosto, Luciene relatou a felicidade de participar de grandes eventos como a COP30. "O sentimento é de gratidão. Esperamos fortalecer esse trabalho. É mais um passo de grandiosidade que o Instituto alcança ao estar num espaço tão legal como esse", comemorou. 

Ela também agradece o apoio que seu instituo recebeu. "Apenas como instituto, nós não teríamos como ir sozinhas. Quando damos as mãos e temos apoios de um grande artista como o Leopoldo e de outras iniciativas, é uma grande realização nossa", finalizou.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/10/2025 05:05 / atualizado em 06/10/2025 00:00
