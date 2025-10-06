Homem é preso após esfaquear ex-companheiro dentro da Embrapa

Homem é preso após esfaquear ex-colega dentro da Embrapa, na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (6/10), após esfaquear o ex-companheiro, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, no Parque Estação Biológica (PqEB), Asa Norte.

O crime ocorreu por volta das 13h45. O Grupo Tático Operacional (GTOP 33), do 3º Batalhão da Polícia Militar, foi acionado pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender à ocorrência. Segundo informações preliminares, o autor, um ex-estagiário da instituição, teria entrado no local com a intenção de matar o ex-companheiro, que trabalha no centro de pesquisa.

De acordo com a corporação, ele retirou uma faca da mochila e desferiu golpes contra a vítima. Durante a agressão, uma funcionária gritou por socorro e outro servidor conseguiu intervir, imobilizando o agressor até a chegada dos policiais.

O homem foi preso em flagrante e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde o caso será investigado. Duas facas utilizadas no crime foram apreendidas. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Em nota, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia confirmou o ocorrido e informou que o ataque aconteceu dentro de um dos laboratórios do prédio de Biotecnologia.“Um bolsista da Embrapa foi agredido com uma faca por um ex-bolsista dentro de um dos laboratórios do Prédio de Biotecnologia. O ataque foi rapidamente contido pela ação de dois empregados da Unidade, que conseguiram imobilizar o agressor. Imediatamente, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada para o Hospital de Base de Brasília. A gestão da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia lamenta profundamente o ocorrido e informa que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento total do crime”, diz a nota.