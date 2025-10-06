InícioCidades DF
Tentativa de homicídio

Homem é preso após esfaquear ex-companheiro dentro da Embrapa

Ex-estagiário invadiu laboratório da instituição, no fim da Asa Norte, e atacou um bolsista a facadas; vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base. Suspeito foi encaminhado pela PM à 5ª DP

Homem é preso após esfaquear ex-colega dentro da Embrapa, na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio )
Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (6/10), após esfaquear o ex-companheiro, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, no Parque Estação Biológica (PqEB), Asa Norte.

O crime ocorreu por volta das 13h45. O Grupo Tático Operacional (GTOP 33), do 3º Batalhão da Polícia Militar, foi acionado pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender à ocorrência. Segundo informações preliminares, o autor, um ex-estagiário da instituição, teria entrado no local com a intenção de matar o ex-companheiro, que trabalha no centro de pesquisa.

De acordo com a corporação, ele retirou uma faca da mochila e desferiu golpes contra a vítima. Durante a agressão, uma funcionária gritou por socorro e outro servidor conseguiu intervir, imobilizando o agressor até a chegada dos policiais.

O homem foi preso em flagrante e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde o caso será investigado. Duas facas utilizadas no crime foram apreendidas. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Em nota, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia confirmou o ocorrido e informou que o ataque aconteceu dentro de um dos laboratórios do prédio de Biotecnologia.“Um bolsista da Embrapa foi agredido com uma faca por um ex-bolsista dentro de um dos laboratórios do Prédio de Biotecnologia. O ataque foi rapidamente contido pela ação de dois empregados da Unidade, que conseguiram imobilizar o agressor. Imediatamente, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada para o Hospital de Base de Brasília. A gestão da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia lamenta profundamente o ocorrido e informa que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento total do crime”, diz a nota.

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 06/10/2025 17:42 / atualizado em 06/10/2025 17:49
