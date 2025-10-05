Autor de tentativa de homicídio é preso pela PMDF na Estrutural

De acordo com o delegado, a intenção dos criminosos era roubar o celular da vítima, mas o homem reagiu e foi esfaqueado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

O autor de uma tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (4/10). Segundo os militares, o suspeito teria esfaqueado outro homem, na Estrutural, região onde ocorreu a prisão. Não se sabe a motivação do crime.

A ocorrência, realizada na quadra 8, conjunto 5, do Setor Oeste da Estrutural, foi feita em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu o homem que sofreu a tentativa de assassinato. O autor foi conduzido pelos policiais à delegacia.

Na sexta (3), um homem de 38 anos foi encontrado morto após ser atingido por diversos golpes de faca, no Recanto das Emas. A vítima, localizada na Quadra 406 da região administrativa, sofreu diversos ferimentos no tórax.

