Suspeito de matar amigo espancado é preso pela PCDF no Maranhão

O homem de 50 anos é suspeito de matar um amigo, em 23 de agosto, em Taguatinga - (crédito: Reprodução/PCDF)

Por Ana Carolina Alli*

Nesta segunda-feira (06/10), a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 50 anos, suspeito de matar um amigo em 23 de agosto, na CND 04, em Taguatinga. A prisão foi efetuada por agentes da 17ª Delegacia de Polícia.

No dia do crime, o suspeito estava bebendo na casa da vítima quando a namorada dela chegou. O casal teria pedido ao homem para deixar o local, pois queria ficar sozinho. Segundo a investigação, o suspeito se recusou a sair e passou a agredir a vítima, batendo a cabeça dela em uma mesa. Após a agressão, o autor fugiu do local e a vítima morreu, depois de ficar internada alguns dias no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Com a conclusão da investigação, o Tribunal do Júri de Taguatinga decretou a prisão preventiva do homem, que passou a ser monitorado pela delegacia, até ser encontrado e preso na zona rural de Igarapé Grande (MA), a cerca de 1.600 km de Brasília. Ele irá responder por homicídio qualificado.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho