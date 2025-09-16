Noroeste tem o metro quadrado de apartamentos mais caro do DF

O Noroeste lidera o ranking de preço por metro quadrado, com o valor de R$ 15.832,59 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O mercado de apartamentos no Distrito Federal tinha 35 mil unidades disponíveis para venda em julho. Os dados, levantados pelo Boletim do Secovi-DF de agosto, oferecem um raio-x do setor, revelando onde as ofertas se concentram, quais tipologias predominam e as regiões mais valorizadas da capital.

A oferta de apartamentos está concentrada em cinco regiões: Águas Claras, Asa Norte, Noroeste, Samambaia e Taguatinga. Juntas, essas áreas somam mais de 10 mil apartamentos disponíveis. A liderança é de Águas Claras, com 5.375 unidades à venda. Em seguida, vêm Asa Norte (1.395), Noroeste (1.263), Samambaia (1.201) e Taguatinga (1.177).

Quando o assunto são os tipos de apartamentos, as unidades de 2 e 3 quartos dominam o mercado, representando mais de 40% do total da oferta. Em Águas Claras, Samambaia e Taguatinga, os apartamentos de 2 quartos são os mais comuns. Já nas áreas mais centrais, como Noroeste, Sudoeste e nas Asas, a oferta de apartamentos de 3 e 4 quartos é mais significativa.

O levantamento também aponta as regiões mais valorizadas. O Noroeste lidera o ranking de preço por metro quadrado, com o valor de R$ 15.832,59, seguido por Sudoeste (R$ 14.173,87), Asa Sul (R$ 12.761,98), Asa Norte (R$ 12.451,22) e Lago Norte (R$ 10.860,08).

De acordo com Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF, o mercado da capital é "amplo e diversificado". Ele destaca a coexistência de bairros de alto padrão com metro quadrado elevado e regiões em crescimento, com tipologias menores que atendem à classe média e a famílias de menor renda.

Avaliação da Moody's

Em um relatório de nove páginas, a agência de classificação de risco Moody's detalha o rating AAA.br dado à Caesb. Ao atribuir o índice mais alto à empresa, a agência reconhece que a companhia tem contas equilibradas, fluxo de caixa estável e capacidade de cumprir os compromissos.

Para a Moody's, são três os pontos positivos de crédito da Caesb: área de prestação de serviço forte economicamente; estrutura tarifária bem desenvolvida; e métricas fortes, com baixa alavancagem.

Já os desafios apontados são os seguintes: área de prestação de serviços com recursos naturais limitados; margens pressionadas devido à estrutura de custos; e estrutura de controle que pode levar a interferências políticas.

Criatividade e inovação premiadas

A cerimônia de entrega da 1ª Edição do Prêmio Inspira Brasília será realizada na quarta-feira da semana que vem, a partir das 16h, na área externa da entrada principal do Brasília Shopping.

A iniciativa, organizada pelo Sebrae no Distrito Federal em conjunto com a Secretaria de Educação, nasceu para incentivar a criatividade e a inovação. A ideia é inspirar estudantes a expressarem o amor e a admiração por Brasília, por meio de produções artísticas, e a reconhecerem a cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade e como Cidade Criativa do Design.

A premiação mobilizou, nos últimos meses, mais de 2 mil estudantes. Eles foram incentivados a criar produções inscritas em categorias, abrangendo o ensino fundamental, o ensino médio, educação especial, educação profissional e a educação de jovens e adultos (EJA).

R$ 2 mil

Valor que uma loja terá que indenizar um cliente por danos morais no momento da entrega de uma arma de fogo. A decisão é da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Segundo o consumidor, ele comprou uma pistola por R$ 6,3 mil, em agosto de 2023. No entanto, ao comparecer à loja para realizar a retirada do armamento após a emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), foi surpreendido com a informação de que a arma havia sido enviada equivocadamente a um terceiro no estado da Bahia. Segundo consta no processo, a arma permaneceu em poder do terceiro por aproximadamente um mês e meio, momento em que foi devolvida à loja e retirada pelo autor. A empresa reconheceu o erro e providenciou a resolução da situação.

Laboratório de IA na UnB

A UnB inaugurou ontem, em parceria com a Intel, o Laboratório Multiusuário Institucional de Inteligência Artificial e Supercomputação (LmiSUP), com cerimônia no auditório da ADUnB. O evento marca também o lançamento de um edital voltado a grupos de pesquisa, ensino e inovação da UnB para uso da nova infraestrutura. A empresa cedeu dois servidores com aceleradores Intel Gaudi 2 para apoio imediato a pesquisas em inteligência artificial.

