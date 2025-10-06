Sete filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico

Sete filhotes de saruê foram resgatados na manhã desta segunda-feira (6/10), no Jardim Botânico. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e encontrou os animais dentro de uma floricultura, próximos ao corpo da mãe, que estava morta.

Os animais foram encaminhados, sem ferimentos aparentes, ao Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (UnB), para avaliação especializada.

A iniciativa faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada do CBMDF, destinado ao atendimento de ocorrências de resgate de animais como aves, mamíferos e répteis silvestres. A corporação alerta que, em casos de animais silvestres em residências, a orientação é de isolar o local e acionar o CBMDF por meio do telefone 193.