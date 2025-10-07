InícioCidades DF
Acidente envolvendo carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Samambaia

A mulher, de idade não informada, foi encaminhada a um hospital particular e estava consciente e orientada

Motorista ferida foi socorrida pela traseira do veículo - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um acidente envolvendo um Renault Clio vermelho e um ônibus Mercedez Benz branco deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (7/10), próximo a QS 122, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.

No local, as equipes de resgate iniciaram o protocolo de trauma e retiraram a condutora pela traseira do veículo. Segundo a corporação, a mulher foi transportada após a regulação médica, e estava consciente e orientada. A motorista foi levada para um hospital particular da região. 

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada como apoio e ficou responsável pela preservação do local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 07/10/2025 15:10 / atualizado em 07/10/2025 15:10
