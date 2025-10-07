Acidente envolvendo carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Samambaia

Um acidente envolvendo um Renault Clio vermelho e um ônibus Mercedez Benz branco deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (7/10), próximo a QS 122, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No local, as equipes de resgate iniciaram o protocolo de trauma e retiraram a condutora pela traseira do veículo. Segundo a corporação, a mulher foi transportada após a regulação médica, e estava consciente e orientada. A motorista foi levada para um hospital particular da região.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada como apoio e ficou responsável pela preservação do local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.