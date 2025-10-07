Programa de empreendedorismo nas escolas forma quase 600 mil alunos

Rose Rainha, superintendente do Sebrae-DF, é a convidada do CB.Poder. Na bancada, as jornalistas Ana Maria Campos e Mariana Niedeauer - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A oferta de cursos e oficinas no Sebrae para formar novos profissionais foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (7/10. A superintendente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal, Rose Rainha, conversou com as jornalistas Ana Maria Campos e Mariana Niederauer sobre o funcionamento das qualificações voltadas aos ensinos fundamental e médio.

“Temos, hoje, um programa de educação empreendedora, em que fazemos formação para alunos, professores e acompanhamento para gestores. Realizamos várias ações. Este ano, já passaram pelo projeto quase 600 mil alunos. Temos vários tipos de capacitação, de duas a 800 horas de curso”, disse.

Os cursos do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) abrangem de conceitos básicos a conhecimentos avançados de empreendedorismo. Rose destacou que, ao fim do ensino médio, os alunos podem sair com dois diplomas, o de conclusão dessa etapa da educação básica e o de formação técnica em administração ou marketing. "Tivemos uma aluna, de Santa Maria, que desenvolveu o projeto de uma pizzaria no decorrer do curso e, atualmente, o estabelecimento está funcionando e rendendo. Ela hoje trabalha e sustenta a família com a pizzaria montada durante as aulas do Sebrae”, contou.

Aos interessados, o Sebrae possui uma gama de qualificações no portal, por meio do qual as pessoas podem fazer inscrição. Para o projeto empreendedor nas escolas, é preciso recorrer à Secretaria de Educação.

A superintendente lembrou, ainda, que empreendedores também podem buscar consultoria especializada com a instituição: “Temos um telefone que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Na conversa, a pessoa será encaminhada para um consultor para auxiliá-lo e marcamos uma visita, caso necessário”, explicou.

