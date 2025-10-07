Vigilante usa spray de pimenta durante briga em escola e estudantes passam mal

O uso de spray de pimenta em ambiente escolar e as circunstâncias que levaram a vigilante a utilizá-lo serão investigados - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um tumulto em uma escola de São Sebastião, na manhã desta terça-feira (7/10), terminou com o uso de spray de pimenta por uma vigilante para dispersar a confusão. Por conta do incidente, ao menos dois estudantes foram hospitalizados devido aos efeitos do gás.

O tumulto teve início por volta das 10h30 e envolveu uma briga entre alunos. A vigilante da unidade de ensino teria soltado o spray, uma ação que, embora visasse dispersar a confusão, acabou por afetar os estudantes.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) confirmou o atendimento à ocorrência, mas não soube informar o motivo que levou o vigilante a utilizar o artefato. A corporação transportou duas vítimas para um hospital de referência em virtude dos efeitos provocados pelo gás de pimenta.

Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas ou se alguma delas se envolveu diretamente na briga. O uso de spray de pimenta em ambiente escolar e as circunstâncias que levaram a vigilante a utilizá-lo serão investigados.

