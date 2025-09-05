Menina de 14 anos é atropelada por ônibus na saída da escola

A vítima foi atendida pelo Samu e transportada ao Hospital Regional de Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB)

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada por um ônibus escolar na saída da aula, em frente à Escola Classe 52, em Taguatinga Norte. A vítima é aluna do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 17, que fica a cerca de 800 metros do local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o atropelamento ocorreu por volta das 18h de quarta-feira (3/9). A jovem recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool. Segundo a Polícia Civil, que acompanha o caso, ele estava apenas nervoso devido ao acidente.