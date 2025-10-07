Adolescente é executado a tiros na Cidade Estrutural

Imagens de circuito de segurança obtidas pela reportagem mostram que o rapaz estava conversando com amigos quando foi surpreendido por outro adolescente - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na Quadra 2, Conjunto 13, da Cidade Estrutural. As investigações apontam que o crime pode ter sido passional. De acordo com testemunhas, a vítima teria se envolvido com a namorada de um dos suspeitos.

Imagens de circuito de segurança obtidas pela reportagem mostram que o rapaz estava conversando com amigos, em frente a uma barbearia, quando foi surpreendido por outro adolescente. O suspeito sacou uma arma e fez os primeiros disparos, que falharam, permitindo que o adolescente saísse correndo. Apesar da tentativa de fuga, a vítima foi alcançada e baleada.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (3/10). O caso teria se agravado após a circulação de um vídeo íntimo envolvendo a vítima e a adolescente com quem ele estaria envolvido. O material, que chegou ao conhecimento de um dos suspeitos, teria desencadeado o plano de vingança.

Testemunhas tentaram socorrer a vítima e a levaram em um veículo particular à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

A polícia procura pelos suspeitos, que já foram identificados.