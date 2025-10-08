InícioCidades DF
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por ameaças e perseguição contra a ex no Riacho Fundo

O casal ficou junto por oito anos, período marcado por agressões físicas, psicológicas e patrimoniais, controle possessivo e ameaças

Relacionamento foi marcado por agressões físicas, psicológicas e patrimoniais, além de controle possessivo e ameaças recorrentes - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 25 anos foi preso acusado de descumprir medidas protetivas e ameaçar de morte a ex-companheira, em um caso grave de violência doméstica e familiar. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (7), pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), em cooperação com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Maranhão.

A ação foi feita após uma decisão judicial decretar a prisão preventiva do suspeito, diante do risco real e iminente de feminicídio. Segundo a investigação, o agressor manteve união com a vítima por cerca de oito anos, período marcado por agressões físicas, psicológicas e patrimoniais, além de controle possessivo e ameaças recorrentes.

Mesmo após o término do relacionamento e a concessão de medidas protetivas de urgência, o homem continuou a perseguir a ex-companheira. Ele rondava a residência da vítima armado com facão, atirava pedras contra o imóvel e gritava que mataria toda a família, afirmando que “ninguém mais terá ela” e que ambos “iriam para o inferno”. Veja:

  • As mensagens obtidas nos autos do processo reforçam a gravidade das ameaças, evidenciando a insistência, audácia e descontrole do agressor
  • As mensagens obtidas nos autos do processo reforçam a gravidade das ameaças, evidenciando a insistência, audácia e descontrole do agressor
O comportamento agressivo do homem também se manifestou em público: durante uma festa, ele empurrou a vítima e exibiu uma arma de fogo, provocando pânico entre os presentes. O terror não se restringiu à mulher, atingindo toda a família. O pai relatou à polícia que o suspeito chegou a manter a filha em cárcere privado e ameaçou matá-la, enquanto as irmãs descreveram o clima de desespero em casa, relatando que o agressor dizia que “só descansaria quando todos estivessem no inferno”. Ela também contou que o homem utilizava os filhos do casal para pressionar a mulher a retornar ao Maranhão, onde moravam, descumprindo as ordens judiciais.

O Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou que as medidas protetivas anteriores se mostraram insuficientes e que a custódia do suspeito era indispensável para garantir a ordem pública, a integridade física e a vida da vítima e de seus familiares.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Por Ana Carolina Alves* e Carlos Silva
postado em 08/10/2025 13:18
