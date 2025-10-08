Lixão de Padre Bernardo: empresa Ouro Verde termina retirada de lixo

A empresa Ouro Verde, responsável pelo lixão de Padre Bernardo, concluiu a retirada do lixo que havia desabado sobre uma grota, após o deslizamento em 18 de junho. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (8/10), pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), que supervisiona as ações emergenciais no local.

Inicialmente, a previsão era de que seria necessário remover 42 mil metros cúbicos de resíduos sólidos. Mas, em documento no qual pediu dilação do prazo, no fim de setembro, a Ouro Verde argumentou que esse volume havia aumentado para 62,8 mil metros.

De acordo com a Semad, a limpeza da grota e do Córrego Santa Bárbara foi finalizada, o que encerra a principal fase do plano de recuperação firmado entre o governo estadual e a Ouro Verde, por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). “Foi concluída a limpeza da grota, ou seja, tudo que tinha para retirar de lixo já foi retirado. O serviço está concluído”, informou a pasta. O total de resíduos transportados chegou a quase 60 mil metros cúbicos, movimentados em cerca de 7 mil viagens de caminhão.

O lixo removido foi levado para uma célula temporária impermeabilizada, dentro da propriedade, de acordo com as normas ambientais. Embora a retirada tenha sido concluída, outras medidas previstas no TAC seguem em andamento e têm prazo até 30 de outubro.

Entre elas, estão o esvaziamento e a realocação do chorume das lagoas existentes, a construção de uma sexta lagoa de contenção e o recobrimento e compactação dos resíduos em áreas instáveis, para reduzir riscos de novos deslizamentos.

Segundo a Semad, essas ações tem por obejtivo garantir a estabilidade da área e minimizar os efeitos ambientais do deslizamento. O órgão deve apresentar, até o fim do mês, um novo relatório com as próximas etapas do plano emergencial, incluindo medidas estruturais e de monitoramento permanente.