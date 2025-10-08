Vídeo: dupla é presa com armas e drogas em Ceilândia

Ação da Polícia Militar do DF apreendeu cinco armas de fogo, munições, entorpecentes e mais de R$ 57 mil em espécie - (crédito: PMDF/Divulgação)

Cinco armas de fogo, sendo duas com numeração raspada, 177 munições e uma grande quantidade de drogas foram apreendidas na noite de terça-feira (7/10), em Ceilândia, durante uma operação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Entre os entorpecentes, foram encontrados 326 porções de maconha, 14 de crack, nove de cocaína, três de skunk e 12 pacotes de dry. O material também incluía R$ 57.062 em espécie, balanças de precisão, sete relógios, um colete balístico e uma máquina de cartão de crédito.

A ação ocorreu por volta das 22h e foi conduzida com apoio do serviço de inteligência e do policiamento velado. Dois homens foram abordados e detidos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Entre as armas apreendidas estavam uma pistola G2C 9mm com numeração suprimida, uma pistola Taurus TP9, uma pistola Taurus PT100 com numeração suprimida e dois revólveres calibres .38, das marcas Taurus e Ross

Segundo a corporação, os homens foram levados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foram autuados e permanecem à disposição da Justiça. A ROTAM informou que a operação é parte do combate contínuo ao tráfico de drogas na região, visando reduzir a criminalidade e garantir segurança à população local.