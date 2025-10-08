Negocia-DF: quase 300 mil contribuintes podem renegociar débitos com GDF

Iniciativa contempla pessoas físicas e jurídicas com dívidas até 2024 - (crédito: Reprodução)

São 275.793 contribuintes do Distrito Federal que têm a oportunidade de regularizar suas dívidas tributárias por meio do Negocia-DF, programa lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para facilitar a renegociação de débitos. Quatro editais foram publicados, contemplando tanto pessoas físicas quanto jurídicas com pendências de ISS, ICMS, IPTU, IPVA e TLP.

Em entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, desta quarta-feira (8/10), o procurador-geral do DF, Márcio Wanderley, e Raíssa Cabus, procuradora do DF, explicaram que a iniciativa faz parte de uma política de transição tributária voltada à recuperação de créditos públicos e ao incentivo à regularização.

“O programa Negocia-DF está dentro de uma dinâmica de transição tributária, onde o contribuinte tem a oportunidade de regularizar sua situação perante o Distrito Federal, na medida em que ele adere a uma forma de pagamento prevista em lei, com descontos em multas e juros moratórios”, destacou Wanderley.

O procurador reforçou que as negociações abrangem apenas dívidas até 2024, não incluindo débitos gerados neste ano. Segundo ele, o programa foi desenhado para atender diferentes perfis de contribuintes, desde grandes devedores até pessoas com pendências menores.

“Esse programa contempla duas situações: as grandes dívidas, acima de R$ 3 milhões, que entram em uma transação tributária contínua, e os débitos menores, que estão sendo tratados por meio dos quatro editais já lançados”, explicou.

O acesso é totalmente digital, pelo site Negocia-DF, onde o contribuinte pode consultar débitos, simular condições e aderir ao parcelamento ou pagamento à vista com descontos.

“O contribuinte pode, de forma eletrônica, fazer toda a adesão à transação temporária”, completou o procurador-geral.

