Perseguição policial termina em capotagem no Núcleo Bandeirante

Ladrão com tornozeleira eletrônica é preso após capotar carro roubado no Núcleo Bandeirante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 30 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso após capotar um carro roubado durante uma perseguição policial na Vila Nova Divinéia, no Núcleo Bandeirante. O suspeito havia fugido com um Ford Ecosport prata roubado em Valparaíso (GO).

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receberam informações sobre o roubo de um veículo e que o autor estava em deslocamento para o DF. Eles localizaram o carro, deram ordem de parada, mas o motorista tentou escapar e, com isso, começou uma perseguição policial.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Mesmo após o sinistro de trânsito ele tentou fugir a pé, invadiu residências próximas, mas acabou capturado pelos militares.

Na abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, um canivete, um par de luvas e uma máscara. A PM verificou ainda que o homem possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo majorado (2022 e 2013), roubo simples (2014) e uso de drogas (2013).

O veículo foi recuperado e devolvido à vítima. O preso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permanece à disposição da Justiça.