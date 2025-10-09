Expo Favela Innovation 2025 conecta empreendedorismo e cultura em Brasília

Consolidada como a maior feira de negócios de conhecimento e inovação do Distrito Federal, a iniciativa busca conectar empreendedores, investidores, artistas e o público geral - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A terceira edição da Expo Favela Innovation Brasília 2025 chega à capital neste sábado (11/10) e domingo (12/10), atrás da Biblioteca Nacional, com uma programação repleta de debates, workshops, shows, exposições e rodadas de negócios.

Consolidada como a maior feira de negócios de conhecimento e inovação do Distrito Federal, a iniciativa busca conectar empreendedores, investidores, artistas e o público geral. A edição de 2025 premiará o negócio campeão da edição com R$ 15 mil e uma vaga na final nacional da Expo Favela Innovation Brasil, que reunirá representantes de todo o país, além de bolsas de graduação na Universidade Católica de Brasília.

Na programação artística, a rapper Negra Flow levanta o público no sábado, seguida pelo RAPadura Xique Chico. No domingo, quem comanda o encerramento é o sambista Dudu Nobre.

Na última edição, em novembro de 2024, aproximadamente 2 mil visitantes passaram pelo evento. O vencedor da competição de negócios foi o empreendimento Amandla, liderado por Dlaman Kobina e Kyas Imani, com materiais educativos sobre história e cultura africana.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), o Projeto S.A e a Central Única das Favelas (Cufa-DF).

Serviço:

Expo Favela Innovation Brasília 2025

Datas: 11 e 12 de outubro

Local: atrás da Biblioteca Nacional