"Somos uma polícia cidadã", diz coronel da PMDF em audiência pública

"Somos uma polícia cidadã", afirma chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Rômulo Palmares - (crédito: Foto: Keity Naiany/CB/DA Press)

A audiência pública sobre violência policial realizada nesta quinta-feira (9/10) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contou com a participação tanto de representantes do judiciário como da sociedade civil e também das forças de segurança pública do DF. O chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Rômulo Palmares, esteve presente e defendeu a corporação.

“Somos uma polícia cidadã. Uma polícia da qual a sociedade deve se orgulhar”, disse o militar. “Somos uma corporação comprometida com a defesa dos direitos humanos”, acrescentou.

Segundo o coronel, a PMDF prende em média 10 mil pessoas em flagrante por ano, ela atende em média 150 mil chamados no telefone 190. “A PMDF realiza programas sociais, atendendo mais de meio milhão de pessoas da comunidade. Programas que envolvem educação ambiental, educação de trânsito, artes marciais, futebol”, citou.

Quanto à participação na audiência pública, o coronel mencionou que será positiva para a corporação. “É uma oportunidade da gente ouvir a sociedade, ouvir os anseios, as reclamações e, por consequência, ter a oportunidade de melhorar cada vez mais o nosso trabalho e atender cada vez mais e melhor a nossa sociedade”, afirmou.