Confira dicas para celebrar o encanto de ser criança

Luiza Campos e Maria Eugênia com as pequenas Luna e Alice - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com Ana Carolina Alli*

A data mais colorida e divertida do ano está batendo à porta, e o Distrito Federal começa a ganhar tons de fantasia. O som das risadas toma conta das praças, os balões colorem o céu, e cada cantinho da cidade parece convidar os pequenos a viver um dia cheio de brincadeiras, descobertas e imaginação. É tempo de correr sem hora pra voltar, se lambuzar de algodão-doce e viver aventuras dignas de um conto de fadas ou de um super-herói.

Leia também: Máquina Cênica leva teatro de animação e bonecos para o Gama

No Jardim Botânico, Luísa Campos, 34 anos, se prepara para um dia especial ao lado das filhas Luna, 8, e Alice, 4. O destino escolhido é um clube, onde o sol, a água e o riso prometem ser os protagonistas. "Decidi que vamos para o Clube Naval. Vai ser uma ótima oportunidade para elas se divertirem, se distraírem e queimarem bastante energia nas piscinas, e elas adoram", conta Luísa, animada, ao lado da amiga, Maria Eugênia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

E ela não é a única planejando um dia cheio de alegria. Em Águas Claras, Oneide Carvalho, 67, sabe exatamente o que fará com o netinho Pedro, 6: aproveitar o Eixão do Lazer, um dos lugares preferidos do menino aos domingos, e que promete ficar ainda mais especial na data. "Ele vai poder fazer o que quiser nesse dia", conta a avó, orgulhosa. "Os presentes dele costumam ser livros e brinquedos de montar, coisas didáticas e lúdicas. O Pedro lê desde os 2 aninhos e adora aprender. Gosta de música também, é um menino curioso e muito inteligente", conta a avó.

Por todos os lados, há opções para transformar o Dia das Crianças em uma grande festa. Parques, teatros, praças e shoppings se tornam verdadeiros territórios da alegria. Tem oficina de arte pra quem gosta de criar; espetáculos e contações de história pra quem ama se encantar e muita música pra quem não consegue ficar parado. Cada pedacinho da cidade parece ter sido preparado com um único propósito: fazer os pequenos, e também os adultos, mergulharem de cabeça na magia da infância.

Porque nesse dia, vale tudo: correr de pés descalços, rir até a barriga doer, imaginar castelos nas nuvens ou acreditar que o mundo cabe dentro de um sorriso. O Dia das Crianças está chegando, e a cidade está pronta para celebrar o que existe de mais bonito: o encanto de ser criança.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

O que fazer no dia das crianças?

Hoje

Operação Criança Feliz

6ª Delegacia de Polícia – Área Especial, Quadra 33, Lote 04, Paranoá

A partir das 9h

Brinquedos infláveis, pintura de rosto, dinâmicas, animadores de festa e distribuição de algodão-doce, pipoca e brinquedos fazem parte da programação.

Amanhã

Zoológico de Brasília

Das 8h30 às 16h

Apresentações teatrais, oficinas e jogos voltados ao público infantil. As tendas de educação ambiental exibem o trabalho de conservação do zoo. Também haverá vacinação gratuita durante todo o dia.

Entrada gratuita

Planetário de Brasília

Das 9h às 17h

Oficinas pedagógicas de astronomia, observação solar com telescópio, óculos de realidade virtual, sessões na cúpula e visita ao acervo.

Entrada gratuita

Festival Candangueria – Taguaparque

Praça do Respeito – Taguatinga

Amanhã e domingo

Arena gamer, brinquedos infláveis e atrações para todas as idades. Cooler liberado com bebidas em lata.

Entrada franca

Dia das Crianças no Venâncio Shopping – Uma Viagem Bailinho de Volta aos Anos 80

Das 13h às 16h

•13h às 16h – Camarim Neon

•14h às 16h – Pista de Dança com DJ Retrô e Animação Infantil

•15h30 às 16h – Desfile de looks oitentistas

Venâncio Shopping – Piso Térreo

Entrada gratuita | Classificação livre

Memorial dos Povos Indígenas

Às 14h30

Contação da história Théo, o Passarinho, e o Voo de Aturyb e oficina com sementes.

Entrada gratuita

Boulevard Shopping – Beatles for Kids

Clássicos dos Beatles em versão infantil

Às 17h30

Área externa do shopping

Evento gratuito

Domingo – Dia das Crianças

Zoológico de Brasília

Das 8h30 às 16h

Brinquedos infláveis, novas apresentações teatrais e atividades recreativas. Haverá também feira de artesanato com produtos locais e lembranças sustentáveis.

Entrada gratuita

Planetário de Brasília

Das 9h às 17h

Programação com oficinas de astronomia, observação solar, realidade virtual e sessões educativas.

Entrada gratuita

Clube Social Unidade de Vizinhança nº 1 – Asa Sul

Das 10h às 16h

•Parque de infláveis, canhão de espuma, lanches e brindes (10h às 16h)

•Gincana e animação com a Turma do Tio Kaju (14h às 16h)

Personagens animados:

•Olaf e Elsa (10h às 11h)

•Homem-Aranha e Moana (11h às 12h)

•Chase e Stitch (12h às 13h)

•Sebastião e Linguado (13h às 14h)

•Woody e Buzz (14h às 15h)

Entrada gratuita para crianças até 7 anos e sócios | Não sócios: R$ 50

PicniK – Edição Dia das Crianças

Praça Lucio Costa (em frente ao Conjunto Nacional)

Das 13h às 23h

Espaço com gastronomia, infláveis, teatro, canto, meditação, yoga infantil, oficina de malabares e feira de artesanato.

Água gratuita | Entrada gratuita até 16h; após, colaboração de 1kg de alimento não perecível (Abrace-DF)

Sesc Setor Comercial Sul – Teatro Sesc Silvio Barbato

Chapeuzinho Esfarrapado – Sessão especial do Dia das Crianças

Às 16h (única apresentação)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) – Ingressos na Sympla

Duração: 50 min | Classificação livre

Aeroporto de Brasília – Mini Aviadores

Saguão de desembarque

Duas mini aeronaves (KC-390 e F5) para fotografia, amarelinha e painéis interativos.

Em exposição até 13/10

Entrada gratuita

Programações fixas e espaços ao ar livre

Parque Ecológico Saburo Onoyama – Taguatinga Sul

Das 6h às 18h (piscinas funcionam de quinta a domingo, das 9h às 16h)

Piscinas gratuitas, trilhas sombreadas, fauna e flora ricas.

QSC 26, Taguatinga Sul

Entrada gratuita