Confira dicas para celebrar o encanto de ser criança

A data mais colorida e divertida do ano está batendo à porta, e o Distrito Federal começa a ganhar tons de fantasia. O som das risadas toma conta das praças, os balões colorem o céu, e cada cantinho da cidade parece convidar os pequenos a viver um dia cheio de brincadeiras, descobertas e imaginação. É tempo de correr sem hora pra voltar, se lambuzar de algodão-doce e viver aventuras dignas de um conto de fadas ou de um super-herói.
No Jardim Botânico, Luísa Campos, 34 anos, se prepara para um dia especial ao lado das filhas Luna, 8, e Alice, 4. O destino escolhido é um clube, onde o sol, a água e o riso prometem ser os protagonistas. "Decidi que vamos para o Clube Naval. Vai ser uma ótima oportunidade para elas se divertirem, se distraírem e queimarem bastante energia nas piscinas, e elas adoram", conta Luísa, animada, ao lado da amiga, Maria Eugênia.
E ela não é a única planejando um dia cheio de alegria. Em Águas Claras, Oneide Carvalho, 67, sabe exatamente o que fará com o netinho Pedro, 6: aproveitar o Eixão do Lazer, um dos lugares preferidos do menino aos domingos, e que promete ficar ainda mais especial na data. "Ele vai poder fazer o que quiser nesse dia", conta a avó, orgulhosa. "Os presentes dele costumam ser livros e brinquedos de montar, coisas didáticas e lúdicas. O Pedro lê desde os 2 aninhos e adora aprender. Gosta de música também, é um menino curioso e muito inteligente", conta a avó.
Por todos os lados, há opções para transformar o Dia das Crianças em uma grande festa. Parques, teatros, praças e shoppings se tornam verdadeiros territórios da alegria. Tem oficina de arte pra quem gosta de criar; espetáculos e contações de história pra quem ama se encantar e muita música pra quem não consegue ficar parado. Cada pedacinho da cidade parece ter sido preparado com um único propósito: fazer os pequenos, e também os adultos, mergulharem de cabeça na magia da infância.
Porque nesse dia, vale tudo: correr de pés descalços, rir até a barriga doer, imaginar castelos nas nuvens ou acreditar que o mundo cabe dentro de um sorriso. O Dia das Crianças está chegando, e a cidade está pronta para celebrar o que existe de mais bonito: o encanto de ser criança.
O que fazer no dia das crianças?
Hoje
Operação Criança Feliz
6ª Delegacia de Polícia – Área Especial, Quadra 33, Lote 04, Paranoá
A partir das 9h
Brinquedos infláveis, pintura de rosto, dinâmicas, animadores de festa e distribuição de algodão-doce, pipoca e brinquedos fazem parte da programação.
Amanhã
Zoológico de Brasília
Das 8h30 às 16h
Apresentações teatrais, oficinas e jogos voltados ao público infantil. As tendas de educação ambiental exibem o trabalho de conservação do zoo. Também haverá vacinação gratuita durante todo o dia.
Entrada gratuita
Planetário de Brasília
Das 9h às 17h
Oficinas pedagógicas de astronomia, observação solar com telescópio, óculos de realidade virtual, sessões na cúpula e visita ao acervo.
Entrada gratuita
Festival Candangueria – Taguaparque
Praça do Respeito – Taguatinga
Amanhã e domingo
Arena gamer, brinquedos infláveis e atrações para todas as idades. Cooler liberado com bebidas em lata.
Entrada franca
Dia das Crianças no Venâncio Shopping – Uma Viagem Bailinho de Volta aos Anos 80
Das 13h às 16h
•13h às 16h – Camarim Neon
•14h às 16h – Pista de Dança com DJ Retrô e Animação Infantil
•15h30 às 16h – Desfile de looks oitentistas
Venâncio Shopping – Piso Térreo
Entrada gratuita | Classificação livre
Memorial dos Povos Indígenas
Às 14h30
Contação da história Théo, o Passarinho, e o Voo de Aturyb e oficina com sementes.
Entrada gratuita
Boulevard Shopping – Beatles for Kids
Clássicos dos Beatles em versão infantil
Às 17h30
Área externa do shopping
Evento gratuito
Domingo – Dia das Crianças
Zoológico de Brasília
Das 8h30 às 16h
Brinquedos infláveis, novas apresentações teatrais e atividades recreativas. Haverá também feira de artesanato com produtos locais e lembranças sustentáveis.
Entrada gratuita
Planetário de Brasília
Das 9h às 17h
Programação com oficinas de astronomia, observação solar, realidade virtual e sessões educativas.
Entrada gratuita
Clube Social Unidade de Vizinhança nº 1 – Asa Sul
Das 10h às 16h
•Parque de infláveis, canhão de espuma, lanches e brindes (10h às 16h)
•Gincana e animação com a Turma do Tio Kaju (14h às 16h)
Personagens animados:
•Olaf e Elsa (10h às 11h)
•Homem-Aranha e Moana (11h às 12h)
•Chase e Stitch (12h às 13h)
•Sebastião e Linguado (13h às 14h)
•Woody e Buzz (14h às 15h)
Entrada gratuita para crianças até 7 anos e sócios | Não sócios: R$ 50
PicniK – Edição Dia das Crianças
Praça Lucio Costa (em frente ao Conjunto Nacional)
Das 13h às 23h
Espaço com gastronomia, infláveis, teatro, canto, meditação, yoga infantil, oficina de malabares e feira de artesanato.
Água gratuita | Entrada gratuita até 16h; após, colaboração de 1kg de alimento não perecível (Abrace-DF)
Sesc Setor Comercial Sul – Teatro Sesc Silvio Barbato
Chapeuzinho Esfarrapado – Sessão especial do Dia das Crianças
Às 16h (única apresentação)
R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) – Ingressos na Sympla
Duração: 50 min | Classificação livre
Aeroporto de Brasília – Mini Aviadores
Saguão de desembarque
Duas mini aeronaves (KC-390 e F5) para fotografia, amarelinha e painéis interativos.
Em exposição até 13/10
Entrada gratuita
Programações fixas e espaços ao ar livre
Parque Ecológico Saburo Onoyama – Taguatinga Sul
Das 6h às 18h (piscinas funcionam de quinta a domingo, das 9h às 16h)
Piscinas gratuitas, trilhas sombreadas, fauna e flora ricas.
QSC 26, Taguatinga Sul
Entrada gratuita