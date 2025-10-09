Final de semana no Sesi Lab traz progamação para o dia das crianças

Entre os dias 10 e 12 de outubro, o Sesi Lab irá promover atividades para divertir e ensinar toda a família. Com entrada a partir de R$ 10 na sexta e gratuita no sábado e domingo. O evento começa às 9h na sexta e às 10h no final de semana.

Com mais de 15 atividades, a programação conta com ativações, espetáculos e lançamentos de livros. a primeira atividade do evento será a ativação Palpites e Normas em que os visitantes registram palpites sobre a quantidade de objetos em um pote e refletem sobre como a inteligência coletiva pode gerar estimativas surpreendentemente precisas.

Confira a programação completa:

Sexta (10/10)

9h às 11h30 e 14h às 17h: Ativação Palpites e Normas

15h: Espetáculo Constante & Finito

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela matemática por meio de um texto poético e acessível.

Sábado (11/10)

10h às 12h: Ativação Infinito em uma Gota

Nesta atividade, os visitantes criam imagens fractais ao prensar gotas de tinta entre placas de acrílico e refletem sobre padrões da natureza.

10h às 12h: Ativação Broche de Luz

Nesta atividade os visitantes são convidados a refletir sobre os usos sociais de broches, bótons e pins e constroem seu próprio broche de luz a partir da montagem de um circuito de LED e bateria.

11h e 15h30: Espetáculo Constante & Finito

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela matemática por meio de um texto poético e acessível.

14h às 17h: Ativação Palpites e Normas

Nesta atividade, os visitantes registram palpites sobre a quantidade de objetos em um pote e refletem sobre como a inteligência coletiva pode gerar estimativas surpreendentemente precisas.

14h às 17h: Ativação Explorando a Criatividade

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas ideias.

14h às 15h30: Oficina Construindo Circuitos com Massinha

Nesta oficina, os visitantes criam esculturas usando massinha condutiva, experimentando materiais condutivos e isolantes enquanto aprendem sobre os princípios básicos dos circuitos elétricos. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos antes.

16h: Lançamento de livro

O matemático Pedro Roitman lança o livro Histórias para despertar matemáticos(as) adormecidos(as), que reúne colunas escritas para a revista Ciência Hoje das Crianças.

16h às 18h: Oficina CircoMania

A trupe Delírio Circense oferece malabares, acrobacias aéreas, perna-de-pau, bola de equilíbrio, bolhas gigantes de sabão, fita-bamba, bambolê e muito mais.

Domingo (12/10)

10h às 12h: Ativação Pegada de Carbono: Mensurando o Invisível

Nesta atividade, os visitantes exploram de forma interativa sua pegada de carbono e refletem sobre como escolhas individuais impactam o meio ambiente, a sociedade e o futuro coletivo.

10h às 12h: Ativação Broche de Luz

Nesta atividade os visitantes são convidados a refletir sobre os usos sociais de broches, bótons e pins e constroem seu próprio broche de luz a partir da montagem de um circuito de LED e bateria.

11h às 12h30: Oficina Caça ao Conhecimento

Nesta oficina em formato de jogo, grupos de visitantes exploram o museu em busca de pistas sobre o tema “Energia”, descobrindo os aparatos nas galerias e aprendendo de forma investigativa. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos antes.

11h e 15h30: Espetáculo Constante & Finito

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela matemática por meio de um texto poético e acessível.

14h às 15h30: Oficina Programando Rotas Urbanas

Neste jogo de tabuleiro, os visitantes simulam trajetos sobre o mapa do Distrito Federal usando a programação desplugada, levando a reflexões sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e escolhas conscientes. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos antes.

14h às 17h: Ativação Ver de Perto

Nesta atividade, os visitantes observam insetos e plantas com lupas e microscópios, explorando a biodiversidade e refletindo sobre o processo de polinização, sua importância e preservação.

14h às 17h: Ativação Explorando a Criatividade

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas ideias.

16h às 18h: Oficina CircoMania

A trupe Delírio Circense oferece malabares, acrobacias aéreas, perna-de-pau, bola de equilíbrio, bolhas gigantes de sabão, fita-bamba, bambolê e muito mais.