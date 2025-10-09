InícioDiversão e Arte
Final de semana no Sesi Lab traz progamação para o dia das crianças

O Evento conta com ativações, espetáculos e lançamentos de livros a partir do dia 10 com entrada a partir de R$ 10

Ativação infinito em uma gota - (crédito: Divulgação)
Ativação infinito em uma gota - (crédito: Divulgação)

Entre  os dias 10 e 12 de outubro, o Sesi Lab irá promover atividades para divertir e ensinar toda a família. Com entrada a partir de R$ 10 na sexta e gratuita no sábado e domingo. O evento começa às 9h na sexta e às 10h no final de semana.   

Com mais de 15 atividades, a programação conta com ativações, espetáculos e lançamentos de livros. a primeira atividade do evento será a ativação Palpites e Normas em que os visitantes registram palpites sobre a quantidade de objetos em um  pote e refletem sobre como a inteligência coletiva pode gerar estimativas  surpreendentemente precisas. 

Confira a programação completa: 

Sexta (10/10) 

  • 9h às 11h30 e 14h às 17h: Ativação Palpites e Normas 
  • 15h: Espetáculo Constante & Finito 

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela  matemática por meio de um texto poético e acessível. 

Sábado (11/10) 

  • 10h às 12h: Ativação Infinito em uma Gota 

Nesta atividade, os visitantes criam imagens fractais ao prensar gotas de tinta entre  placas de acrílico e refletem sobre padrões da natureza.  

  • 10h às 12h: Ativação Broche de Luz 

Nesta atividade os visitantes são convidados a refletir sobre os usos sociais de broches,  bótons e pins e constroem seu próprio broche de luz a partir da montagem de um  circuito de LED e bateria. 

  • 11h e 15h30: Espetáculo Constante & Finito 

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela  matemática por meio de um texto poético e acessível. 

  • 14h às 17h: Ativação Palpites e Normas 

Nesta atividade, os visitantes registram palpites sobre a quantidade de objetos em um  pote e refletem sobre como a inteligência coletiva pode gerar estimativas  surpreendentemente precisas. 

  • 14h às 17h: Ativação Explorando a Criatividade

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para  desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas  ideias. 

  • 14h às 15h30: Oficina Construindo Circuitos com Massinha 

Nesta oficina, os visitantes criam esculturas usando massinha condutiva,  experimentando materiais condutivos e isolantes enquanto aprendem sobre os  princípios básicos dos circuitos elétricos. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos  antes. 

  • 16h: Lançamento de livro 

O matemático Pedro Roitman lança o livro Histórias para despertar matemáticos(as)  adormecidos(as), que reúne colunas escritas para a revista Ciência Hoje das Crianças. 

  • 16h às 18h: Oficina CircoMania 

A trupe Delírio Circense oferece malabares, acrobacias aéreas, perna-de-pau, bola de  equilíbrio, bolhas gigantes de sabão, fita-bamba, bambolê e muito mais. 

Domingo (12/10) 

  • 10h às 12h: Ativação Pegada de Carbono: Mensurando o Invisível 

Nesta atividade, os visitantes exploram de forma interativa sua pegada de carbono e  refletem sobre como escolhas individuais impactam o meio ambiente, a sociedade e o  futuro coletivo. 

  • 10h às 12h: Ativação Broche de Luz 

Nesta atividade os visitantes são convidados a refletir sobre os usos sociais de broches,  bótons e pins e constroem seu próprio broche de luz a partir da montagem de um  circuito de LED e bateria. 

  • 11h às 12h30: Oficina Caça ao Conhecimento 

Nesta oficina em formato de jogo, grupos de visitantes exploram o museu em busca de  pistas sobre o tema “Energia”, descobrindo os aparatos nas galerias e aprendendo de  forma investigativa. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos antes. 

  • 11h e 15h30: Espetáculo Constante & Finito 

Dois palhaços levam o público por um mundo de exploração e curiosidade pela  matemática por meio de um texto poético e acessível. 

  • 14h às 15h30: Oficina Programando Rotas Urbanas 

Neste jogo de tabuleiro, os visitantes simulam trajetos sobre o mapa do Distrito Federal  usando a programação desplugada, levando a reflexões sobre mobilidade urbana,  sustentabilidade e escolhas conscientes. 40 vagas, com senhas distribuídas 30 minutos  antes. 

  • 14h às 17h: Ativação Ver de Perto

Nesta atividade, os visitantes observam insetos e plantas com lupas e microscópios,  explorando a biodiversidade e refletindo sobre o processo de polinização, sua  importância e preservação. 

  • 14h às 17h: Ativação Explorando a Criatividade 

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para  desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas  ideias. 

  • 16h às 18h: Oficina CircoMania 

A trupe Delírio Circense oferece malabares, acrobacias aéreas, perna-de-pau, bola de  equilíbrio, bolhas gigantes de sabão, fita-bamba, bambolê e muito mais.

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 09/10/2025 17:29
