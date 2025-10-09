No mês do Dia das Crianças, projeto Maquina Cênica é atração no Gama

O projeto Maquina Cênica promete uma programação especial para outubro. Produzido pela companhia Cidade dos Bonecos, o grupo chega neste sábado (11/10) ao Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, no Gama, e segue em todos os finais de semana do mês com apresentações de bonecos gratuitas para todas as idades. Além das apresentações, o projeto inclui oficinas, vivências formativas e rodas de conversa que colocam em evidência a força do teatro de bonecos no cenário artístico brasileiro.

O projeto amplia o acesso cultural ao público escolar e à comunidade, ao mesmo tempo em que promove o diálogo entre artistas, pesquisadores e professores. Entre as ações de destaque está a Vivência Artística, que será ministrada por integrantes da companhia, com uma formação técnica sobre o bolsa-auxílio para jovens.

O projeto também distribuirá kits com livros, cartilhas e materiais lúdicos voltados ao universo do teatro de bonecos. O material será entregue a escolas e entidades públicas como acervo permanente, acompanhado de uma oficina exclusiva para professores da rede pública, entre 14 e 23 de outubro. A atividade, conduzida pelo ator e arte-educador Denis Bueno, fortalece o trabalho pedagógico e amplia o acesso contínuo à arte.

O projeto conta com a circulação de espetáculos do repertório da Cia Cidade dos Bonecos por escolas urbanas, escolas do campo, Coses e Centros de Ensino Especial, diferentes públicos dessa experiência artística. Todas as apresentações terão acessibilidade com intérprete de Libras e audiodescrição.

Confira a programação artística (Sala Theatron, Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, sempre às 18h):

Dia 11/10 às 18h – Grupo Bagagem e Cia de Bonecos: Circo Mulambo

Dia 12/10 às 18h – Cia Cidade dos Bonecos: A Flor do Sertão

Dia 18/10 às 18h – Grupo Mamulengo Sem Fronteiras: Exemplos de Bastião

Dia 19/10 às 18h – Cia Voar Teatro de Bonecos: O Pequeno Príncipe

Rodas de Conversa:

27/09 às 17h – Maria Soledad Garcia (Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas)

04/10 às 10h30 – Amara Hurtado (As Caixeiras Cia de Bonecas)

11/10 às 16h – Leda Carneiro (Grupo Bagagem e Cia de Bonecos)

18/10 às 16h – Fabiana Lazzari (UnB / LATA / Entreaberta Cia Teatral)

Vivência Artística (oficina de formação):

De 27/09 a 01/11 – 80h/aula presenciais e virtuais, teóricas e práticas.

Dez participantes receberão bolsa-auxílio e certificação.





Serviço:

Máquina Cênica – Teatro de Animação no Distrito Federal

Entre os dias 11 de outubro e 1º de novembro no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos (Avenida Buritis, Ponte Alta Norte do Gama) e escolas da rede pública. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.