Ladrão da moto vermelha é preso após série de roubos no Guará

Um homem identificado como responsável por uma série de roubos no Guará foi preso, nesta quinta-feira (9/10), em uma ação integrada entre as polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF). Consultas ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelaram que acumula nove passagens policiais por roubo no Distrito Federal e possuía um mandado de prisão em aberto.

As investigações começaram com a análise de imagens de câmeras de segurança pelo Serviço de Inteligência da PMDF. Os agentes conseguiram identificar a motocicleta vermelha utilizada nos crimes e, a partir de uma análise detalhada, extraíram a placa do veículo — posteriormente confirmada como clonada — e traços distintivos das vestimentas do condutor.

Após a confirmação do endereço pela Rádio Patrulha da PMDF, equipes da PCDF iniciaram um monitoramento discreto. A prisão foi realizada no que as autoridades consideraram a "última oportunidade", uma vez que o suspeito tinha planos de deixar o DF e se mudar para a região Nordeste.

Durante a abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa usando um documento de identidade falso, mas a fraude foi rapidamente descoberta. O indivíduo foi conduzido à delegacia e autuado pelos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e por uma infração de trânsito devido à placa adulterada.