Atraído para um programa, homem é mantido 12 dias em cárcere dentro de Kombi

Kombi na qual homem era mantido em cárcere privado no Guará - (crédito: PMDF)

Bruna Teixeira*

O que começou como um encontro casual terminou em 12 dias de terror dentro de uma Kombi. Um homem de 42 anos foi mantido em cárcere privado, no Guará II, após ser atraído por uma mulher que lhe ofereceu um programa sexual. A vítima foi resgatada na manhã desta quinta-feira (28/8) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com apoio da 4ª Delegacia de Polícia.

Segundo o delegado Marcos Loures, da 4ª DP, a vítima contou que estava em uma república, de onde saiu para comprar frango assado. Na rua, foi abordada por uma mulher morena, com tranças no estilo rastafári, que o convidou para um programa “em um lugar bacana”. Ele aceitou e a acompanhou até o veículo, onde o encontro aconteceu, com consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

“A mulher, porém, deixou o local durante a madrugada, e logo em seguida dois homens surgiram para impedir que a vítima saísse. O trabalhador, que atua na área de tecnologia da informação, teria comentado sobre sua profissão e condições financeiras, o que pode ter sido repassado aos criminosos”, conta.

Nos dias seguintes, ele foi agredido com uma barra de ferro, sofreu lesões no braço, peito, costas, cabeça e pés e foi coagido a realizar transferências bancárias. Para ganhar tempo, chegou a simular transações eletrônicas. O prejuízo total foi estimado em R$ 8 mil. Enquanto isso, dois homens se revezavam na guarda da Kombi, impedindo qualquer tentativa de fuga.

A libertação ocorreu após uma denúncia de que a vítima estava sendo coagida a sacar dinheiro em uma agência da Caixa Econômica Federal, na QE 40 do Guará. Com as informações, policiais localizaram o suspeito e, em diligências na casa dele, encontraram também drogas.

O preso responderá por cárcere privado, extorsão, tortura e tráfico de entorpecentes. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para exames.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho