Planaltina e Águas Claras ficam sem energia nesta sexta-feira

Caso a execução dos serviços seja concluída antes do horário previsto, a energia será restabelecida imediatamente - (crédito: Divulgação/Neoenergia )

Áreas de Planaltina e Águas Claras ficaram temporariamente sem energia elétrica nesta sexta-feira (10/10). Isso acontecerá, devido à realização de serviços de melhoria e manutenção preventiva na rede elétrica.

Leia também: Neoenergia conquista prêmio nacional de desempenho e mira expansão sustentável no DF

De acordo com a Neoenergia Brasília, a interrupção em Planaltina (DF) ocorrerá no Condomínio Mestre Darmas, das 10h às 16h. Em Águas Claras, o corte será de curta duração, entre 10h e 10h30, nas quadras 201 e 202.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A empresa ressalta que as intervenções fazem parte do cronograma regular de manutenção do sistema, com o objetivo de modernizar a infraestrutura e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia na região.

Caso a execução dos serviços seja concluída antes do horário previsto, a energia será restabelecida imediatamente, sem aviso prévio. A Neoenergia também alerta que interrupções não programadas podem eventualmente ocorrer.

Problemas na rede devem ser comunicados pelo telefone 116. Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o atendimento está disponível pelo 0800 701 0155.