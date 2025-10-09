InícioCidades DF
Fogo

Gato e cachorro são resgatados de incêndio em apartamento em Taguatinga

Duas salas foram atingidas pelo fogo; dois animais foram resgatados com vida, e não houve vítimas humanas, segundo os militares

As chamas atingiram dois cômodos da residência. Não foi registrada nenhuma vítima humana - (crédito: Divulgação/CBMDF)
As chamas atingiram dois cômodos da residência. Não foi registrada nenhuma vítima humana - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um gato e um cachorro foram resgatados de um apartamento em chamas no Setor D Sul de Taguatinga Sul, na noite desta quinta-feira (9/10). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes encontraram o imóvel tomado pelo fogo. 

Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de mangueiras pressurizadas e conseguiram apagar o incêndio. De acordo com o balanço inicial, as chamas atingiram dois cômodos da residência. Não foi registrada nenhuma vítima humana. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a extinção do fogo, o local foi vistoriado por peritos do próprio CBMDF e por técnicos da Defesa Civil. O imóvel foi, posteriormente, entregue aos cuidados do proprietário.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 09/10/2025 23:17
SIGA
x