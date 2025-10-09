Gato e cachorro são resgatados de incêndio em apartamento em Taguatinga

As chamas atingiram dois cômodos da residência. Não foi registrada nenhuma vítima humana - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um gato e um cachorro foram resgatados de um apartamento em chamas no Setor D Sul de Taguatinga Sul, na noite desta quinta-feira (9/10). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes encontraram o imóvel tomado pelo fogo.

Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de mangueiras pressurizadas e conseguiram apagar o incêndio. De acordo com o balanço inicial, as chamas atingiram dois cômodos da residência. Não foi registrada nenhuma vítima humana.

Após a extinção do fogo, o local foi vistoriado por peritos do próprio CBMDF e por técnicos da Defesa Civil. O imóvel foi, posteriormente, entregue aos cuidados do proprietário.