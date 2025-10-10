Corpo de Gisèle Santoro será velado sábado (11/10) no Teatro Nacional

No próximo sábado (11/10), familiares, amigos e admiradores se despedem da bailarina Gisèle Santoro, em cerimônia aberta ao público realizada no foyer do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a partir das 10h. O enterro acontecerá no Campo da Esperança, às 16h do mesmo dia.
Gisèle Loïse Portinho Serzedello Corrêa, mais conhecida como Gisèle Santoro, faleceu na noite da última quinta-feira (9/10), aos 86 anos, no Hospital Santa Helena, na Asa Norte, onde estava internada.
Com 70 anos dedicados à dança, a artista foi uma das principais referências da arte no país. Fundadora do Seminário Internacional de Dança de Brasília e criadora da Mostra de Dança de Brasília, ela deixa um legado que marcou gerações de bailarinos e coreógrafos.
* Estagiária sob supervisão de Mila Ferreira
