InícioCidades DF
VELÓRIO

Corpo de Gisèle Santoro será velado sábado (11/10) no Teatro Nacional

A coreógrafa faleceu na noite da última quinta-feira (9/10), aos 86 anos, no Hospital Santa Helena, na Asa Norte, onde estava internada

Velório de Gisèle Santoro ocorrerá no próximo sábado (11/10) - (crédito: Celso Júnior)
Velório de Gisèle Santoro ocorrerá no próximo sábado (11/10) - (crédito: Celso Júnior)

No próximo sábado (11/10), familiares, amigos e admiradores se despedem da bailarina Gisèle Santoro, em cerimônia aberta ao público realizada no foyer do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a partir das 10h. O enterro acontecerá no Campo da Esperança, às 16h do mesmo dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Gisèle Loïse Portinho Serzedello Corrêa, mais conhecida como Gisèle Santoro, faleceu na noite da última quinta-feira (9/10), aos 86 anos, no Hospital Santa Helena, na Asa Norte, onde estava internada.

Com 70 anos dedicados à dança, a artista foi uma das principais referências da arte no país. Fundadora do Seminário Internacional de Dança de Brasília e criadora da Mostra de Dança de Brasília, ela deixa um legado que marcou gerações de bailarinos e coreógrafos.

* Estagiária sob supervisão de Mila Ferreira

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 10/10/2025 15:13
SIGA
x