Motorista de aplicativo anda com jiboia sem perceber, no Guará

Um motorista de aplicativo viveu uma situação inusitada ao perceber que transportava uma cobra jiboia no carro enquanto realizava corridas pelo Distrito Federal. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), na noite de sábado (11/10), no Pátio do Grupamento de Emergência Média (GAEPH), no Guará 2.

De acordo com a corporação, o condutor levava dois passageiros quando notou a presença do animal deslizando pelo pára-brisa do veículo. Surpreso, ele seguiu até o quartel do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8º GBM), em Ceilândia, na tentativa de capturar a serpente, mas não conseguiu localizá-la.

Acreditando que a jiboia havia caído ou saído do carro, o motorista continuou trabalhando normalmente e chegou a transportar novos passageiros. No entanto, após rodar por diferentes regiões do DF, o réptil reapareceu — no mesmo local, sobre o para-brisa.

Dessa vez, ele dirigiu-se ao GAEPH, onde os bombeiros conseguiram fazer a captura segura da serpente. O animal, que não apresentava ferimentos, foi entregue aos militares do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, vinculado ao 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), responsável por ocorrências de resgate de aves, mamíferos e répteis.

Após o resgate, a jiboia foi encaminhada ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS), para avaliação veterinária. O CBMDF orienta que, em casos semelhantes, as pessoas não tentem capturar animais silvestres. A recomendação é isolar o local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.









