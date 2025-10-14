Previsão da semana: DF terá calor e chuvas intensas

A previsão é de chuva, tempo quente e úmido, com pancadas de chuva entre a tarde e à noite - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A semana começou com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas e ventos fortes no Distrito Federal. De acordo com o aviso, há risco de precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h até esta terça-feira (14/10).

Nesta segunda-feira, o céu permanece carregado, com muitas nuvens e chance de chuva isolada à tarde. A temperatura varia entre 18°C e 28°C, com ventos fracos a moderados. Na terça-feira, o calor aumenta, a máxima pode chegar a 32°C, e a umidade do ar fica entre 90% e 30%. Há possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e à noite.

Leia também: DF amanhece nublado e com pequena chance de chuva neste sábado



A quarta-feira deve trazer pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 20°C e 31°C. Na quinta, o céu continua encoberto, mas sem previsão de chuva significativa. Já na sexta-feira, a máxima pode atingir 32°C, com tempo quente e abafado.

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a mínima deve variar entre 17°C e 19°C, e a máxima entre 30°C e 33°C, dependendo da localidade. “A previsão é de chuva, tempo quente e úmido, com pancadas entre a tarde e à noite. A umidade relativa do ar já não é tão preocupante, pois não há mais o risco extremo do período seco. Agora, a atenção deve ser com as chuvas fortes, que virão acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo”, explica.

Ele alerta ainda que, nas regiões onde a chuva ainda não chegou, é importante manter o cuidado com os focos de calor e incêndios. “Daqui para frente, é tempo de atenção redobrada: onde não chover, o calor continua intenso; onde chover, os temporais podem causar transtornos”, conclui o especialista.

